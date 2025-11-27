Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 27 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

27 de Noviembre del 2025
Súper empollonas
Súper empollonas
141h 45minComedia2019
Director: Olivia Wilde
Reparto: Kaitlyn Dever,Beanie Feldstein,Jessica Williams,Jason Sudeikis,Lisa Kudrow,Will Forte,Victoria Ruesga,Mason Gooding,Skyler Gisondo,Diana Silvers,Molly Gordon,Billie Lourd,Eduardo Franco,Nico Hiraga,Austin Crute
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

Dos excelentes estudiantes y grandes amigas, en la víspera de su graduación de su instituto, de repente se dan cuenta de que podrían haberse esforzado algo menos en clase y haberse divertido más. Así que deciden hacer algo al respecto para compensar tanto estudio y tan poca diversión: recuperar los años perdidos en una noche loca.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Búfalo
Búfalo
2h 49minAcción & Aventura,Drama,Deporte2025
Director: Mari Selvaraj
Reparto: Dhruv Vikram,Anupama Parameswaran,Rajisha Vijayan,Pasupathy,Ameer,Lal,N. Azhagamperumal,Anuraag Arora,Subathra Robert,Madhan Kumar Dhakshinamoorthy
Valoración:
IMBD 8
Sinopsis

Un talentoso jugador de kabaddi de un pueblo rural lucha por la dignidad de una comunidad marginada, decidido a desafiar a cualquiera que se interponga en su camino.

¿Dónde verla?
Netflix
Infiltrados en clase
Infiltrados en clase
PG-131h 49minAcción & Aventura,Comedia,Crimen2012
Director: Phil Lord,Christopher Miller
Reparto: Jonah Hill,Channing Tatum,Brie Larson,Dave Franco,Rob Riggle,DeRay Davis,Ice Cube,Dax Flame,Chris Parnell,Ellie Kemper,Jake Johnson,Nick Offerman,Holly Robinson Peete,Johnny Pemberton,Stanley Wong
Valoración:
IMBD 7.2
Rotten Tomatoes 85
Sinopsis

Dos jóvenes agentes de la ley se hacen pasar por alumnos de instituto para desarticular una red de narcotráfico. Schmidt y Jenko fueron enemigos en el colegio pero, cuando años más tarde se reencuentran en la academia de policía, terminan haciéndose amigos. Puede que no sean los mejores agentes, pero les llega su gran oportunidad de demostrar lo que valen cuando se unen a la unidad de la policía secreta Jump Street, comandada por el capitán Dickson. Entonces cambian sus armas e insignias por las mochilas y utilizan su apariencia juvenil para infiltrarse en un instituto. El problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de años atrás, y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll era completamente erróneo.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Carrie. Un extraño presentimiento
Carrie. Un extraño presentimiento
R1h 38minTerror,Misterio & Suspense1976
Director: Brian De Palma
Reparto: Sissy Spacek,Piper Laurie,Amy Irving,William Katt,John Travolta,Nancy Allen,Betty Buckley,P. J. Soles,Priscilla Pointer,Sydney Lassick,Stefan Gierasch,Michael Talbott,Doug Cox,Harry Gold,Noelle North
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 94
Sinopsis

Carrie es una torturada estudiante de secundaria que no encaja en su entorno, sin confianza en sí misma y sin amigos… y sin ser consciente de la amplitud de sus poderes telequinéticos. Pero cuando su psicótica madre y sus sádicos compañeros de clase llegan demasiado lejos, la una vez tímida adolescente se convierte en una máquina desenfrenada y, con ayuda de su «don especial», hace caer el infierno sobre sus cabezas en un frenesí de sangre, fuego y azufre que te llevará a las profundidades del horror… y aún más lejos.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Infiltrados en la universidad
Infiltrados en la universidad
141h 52minComedia,Acción & Aventura,Crimen2014
Director: Christopher Miller,Phil Lord
Reparto: Jonah Hill,Channing Tatum,Peter Stormare,Wyatt Russell,Amber Stevens West,Jillian Bell,Ice Cube,Keith Lucas,Kenneth Lucas,Nick Offerman,Jimmy Tatro,Caroline Aaron,Craig Roberts,Marc Evan Jackson,Joe Chrest
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

La pareja de policías formada por Schmidt y Jenko vuelve a la carga después del éxito de la operación contra la red de narcotraficantes en el instituto. En esta ocasión, los agentes de la ley siguen perteneciendo a la unidad secreta Jump Street y tendrán que infiltrarse en una universidad para llevar a cabo una arriesgada investigación. Una nueva aventura que pondrá a prueba al dúo cada vez mejor compenetrado.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Una jaula de grillos
Una jaula de grillos
R1h 59minComedia1996
Director: Mike Nichols
Reparto: Robin Williams,Gene Hackman,Nathan Lane,Dianne Wiest,Dan Futterman,Calista Flockhart,Hank Azaria,Christine Baranski,Tom McGowan,Grant Heslov,Kirby Mitchell,James Lally,Luca Tommassini,Luis Camacho,Tony Gonzalez
Valoración:
IMBD 7.2
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

La apacible vida de Albert y Armand, una pareja homosexual, se ve totalmente alterada ante la inminente boda de Val, el hijo de Armand, con la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la familia del novio, sin saber con lo que se va a encontrar.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Vellut blau
Vellut blau
2h 0minCrimen,Drama,Misterio & Suspense1986
Director: David Lynch
Reparto: Isabella Rossellini,Kyle MacLachlan,Dennis Hopper,Laura Dern,Hope Lange,Dean Stockwell,George Dickerson,Priscilla Pointer,Frances Bay,Jack Harvey,Ken Stovitz,Brad Dourif,Jack Nance,J. Michael Hunter,Dick Green
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 91
Sinopsis

Una mañana, Jeffrey Beaumont, después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams, que es vecino suyo. Comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Tierra de María
Tierra de María
PG1h 56minMisterio & Suspense,Documental,Comedia,Europeas2013
Director: Juan Manuel Cotelo
Reparto: Juan Manuel Cotelo,Lola Falana,Carmen Losa,Clara Cotelo,Amanda Rosa Pérez
Valoración:
IMBD 6.6
Sinopsis

El documental se centra en aquellos millones de personas que dicen haber visto u oído a la Virgen María, a la cual denominan "Madre". El polifacético Juan Manuel Cotelo investigará e entrevistará sin tapujos a algunos de estos creyentes que siguen los dictamines provenientes del Cielo. A través de varios testimonios que explican sus experiencias y reconversiones espirituales, el largometraje trata de esclarecer la difícil realidad de la religión y presentar a la Virgen María a quienes no la conocen.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El embalsamador
El embalsamador
1h 41minDrama,Europeas,Romance2002
Director: Matteo Garrone
Reparto: Ernesto Mahieux,Valerio Foglia Manzillo,Elisabetta Rocchetti,Lina Bernardi,Pietro Biondi,Marcella Granito,Giuseppe Arena,Bernardino Terracciano,Vincenzo Puocci,Renato Puocci,Valentino Puocci,Antonella Lori,Aldo Leonardi,Nadia Carlomagno,Rita Brugnoli
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 81
Sinopsis

Presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes, "El Taxidermista" fue una de las mejores películas italianas de 2002. Un poderoso drama psicológico como no se ha visto nunca antes.Peppino es un viejo taxidermista que, debido a su baja estatura, es continuamente objeto de las burlas de los demás. Cuando conoce a Valerio, un apuesto joven fascinado por la taxidermia, le propone que sea su ayudante y le ofrece un buen sueldo. Pero cuando Valerio conoce a Deborah, su relación con ella se verá amenazada

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Nueve auras
Nueve auras
1h 20minDocumental2025
Director: Mariano Frigerio
Reparto: Ricardo Darín,Gastón Pauls,Leticia Brédice,Dolores Fonzi,Nahuel Pérez Biscayart
Sinopsis

Este documental revive la historia de 'Nueve reinas' y el legado de su creador, Fabián Bielinsky. Tras años de perseverancia, su guion se convirtió en un fenómeno: más de 1,2 millones de espectadores, elogios de la crítica y remakes en Hollywood e India. Luego sorprendió con 'El aura', un thriller que lo consagró como director versátil, antes de morir repentinamente. Actores y técnicos volverán a las locaciones originales, mientras su familia y material inédito revelan al hombre detrás del artista.

¿Dónde verla?
HBO Max
