Estrenos de Películas hoy 27 de noviembre del 2025

Dos excelentes estudiantes y grandes amigas, en la víspera de su graduación de su instituto, de repente se dan cuenta de que podrían haberse esforzado algo menos en clase y haberse divertido más. Así que deciden hacer algo al respecto para compensar tanto estudio y tan poca diversión: recuperar los años perdidos en una noche loca.
Un talentoso jugador de kabaddi de un pueblo rural lucha por la dignidad de una comunidad marginada, decidido a desafiar a cualquiera que se interponga en su camino.
Dos jóvenes agentes de la ley se hacen pasar por alumnos de instituto para desarticular una red de narcotráfico. Schmidt y Jenko fueron enemigos en el colegio pero, cuando años más tarde se reencuentran en la academia de policía, terminan haciéndose amigos. Puede que no sean los mejores agentes, pero les llega su gran oportunidad de demostrar lo que valen cuando se unen a la unidad de la policía secreta Jump Street, comandada por el capitán Dickson. Entonces cambian sus armas e insignias por las mochilas y utilizan su apariencia juvenil para infiltrarse en un instituto. El problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de años atrás, y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll era completamente erróneo.
Carrie es una torturada estudiante de secundaria que no encaja en su entorno, sin confianza en sí misma y sin amigos… y sin ser consciente de la amplitud de sus poderes telequinéticos. Pero cuando su psicótica madre y sus sádicos compañeros de clase llegan demasiado lejos, la una vez tímida adolescente se convierte en una máquina desenfrenada y, con ayuda de su «don especial», hace caer el infierno sobre sus cabezas en un frenesí de sangre, fuego y azufre que te llevará a las profundidades del horror… y aún más lejos.
La pareja de policías formada por Schmidt y Jenko vuelve a la carga después del éxito de la operación contra la red de narcotraficantes en el instituto. En esta ocasión, los agentes de la ley siguen perteneciendo a la unidad secreta Jump Street y tendrán que infiltrarse en una universidad para llevar a cabo una arriesgada investigación. Una nueva aventura que pondrá a prueba al dúo cada vez mejor compenetrado.
La apacible vida de Albert y Armand, una pareja homosexual, se ve totalmente alterada ante la inminente boda de Val, el hijo de Armand, con la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la familia del novio, sin saber con lo que se va a encontrar.
Una mañana, Jeffrey Beaumont, después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams, que es vecino suyo. Comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.
El documental se centra en aquellos millones de personas que dicen haber visto u oído a la Virgen María, a la cual denominan "Madre". El polifacético Juan Manuel Cotelo investigará e entrevistará sin tapujos a algunos de estos creyentes que siguen los dictamines provenientes del Cielo. A través de varios testimonios que explican sus experiencias y reconversiones espirituales, el largometraje trata de esclarecer la difícil realidad de la religión y presentar a la Virgen María a quienes no la conocen.
Presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes, "El Taxidermista" fue una de las mejores películas italianas de 2002. Un poderoso drama psicológico como no se ha visto nunca antes.Peppino es un viejo taxidermista que, debido a su baja estatura, es continuamente objeto de las burlas de los demás. Cuando conoce a Valerio, un apuesto joven fascinado por la taxidermia, le propone que sea su ayudante y le ofrece un buen sueldo. Pero cuando Valerio conoce a Deborah, su relación con ella se verá amenazada
Este documental revive la historia de 'Nueve reinas' y el legado de su creador, Fabián Bielinsky. Tras años de perseverancia, su guion se convirtió en un fenómeno: más de 1,2 millones de espectadores, elogios de la crítica y remakes en Hollywood e India. Luego sorprendió con 'El aura', un thriller que lo consagró como director versátil, antes de morir repentinamente. Actores y técnicos volverán a las locaciones originales, mientras su familia y material inédito revelan al hombre detrás del artista.