Estrenos de Películas hoy 28 de octubre del 2025

28 de Octubre del 2025
Babo: La historia de Haftbefehl
Documental,Música2025
Sinopsis
Este documental muestra un retrato honesto y brutal de la vida de Haftbefehl con entrevistas al ícono del rap alemán y a sus seres cercanos.
Mo Amer: Wild World
53minComedia2025
Director: Mo Amer
Reparto: Mo Amer
Sinopsis
En este especial donde reina la honestidad, Mo Amer honra sus raíces palestinas, rememora situaciones tensas durante las giras y comparte su experiencia al convertirse en padre.
