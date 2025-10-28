Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 28 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

28 de Octubre del 2025
Babo: La historia de Haftbefehl
Babo: La historia de Haftbefehl
Documental,Música2025
Sinopsis

Este documental muestra un retrato honesto y brutal de la vida de Haftbefehl con entrevistas al ícono del rap alemán y a sus seres cercanos.

¿Dónde verla?
Netflix
Mo Amer: Wild World
Mo Amer: Wild World
53minComedia2025
Director: Mo Amer
Reparto: Mo Amer
Sinopsis

En este especial donde reina la honestidad, Mo Amer honra sus raíces palestinas, rememora situaciones tensas durante las giras y comparte su experiencia al convertirse en padre.

¿Dónde verla?
Netflix
