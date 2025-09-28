Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 28 de septiembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
28 de Septiembre del 2025
Gigantes del Pacifico
Gigantes del Pacifico
2h 11minAcción & Aventura,Ciencia ficción2013
Director: Guillermo del Toro
Reparto: Charlie Hunnam,Rinko Kikuchi,Idris Elba,Max Martini,Clifton Collins Jr.,Ron Perlman,Charlie Day,Burn Gorman,Robert Kazinsky,Robert Maillet,Heather Doerksen,Larry Joe Campbell,Brad William Henke,Diego Klattenhoff,Santiago Segura
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 72
Sinopsis

Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los Kaiju gigantes diseñan un tipo especial de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables Kaiju. A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección que recurrir a dos insólitos héroes: un ex piloto acabado (Charlie Hunnam) y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba (Rinko Kikuchi). Ambos se unen para traer a un legendario pero al parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos, son la última esperanza de la humanidad frente al Apocalipsis que se avecina.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody
Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody
2h 24minHistoria,Drama,Música2022
Director: Kasi Lemmons
Reparto: Naomi Ackie,Ashton Sanders,Stanley Tucci,Nafessa Williams,Lance A. Williams,Tamara Tunie,Clarke Peters,Daniel Washington,JaQuan Malik Jones,Kris Sidberry,Tanner Beard,Bailee Lopes,Jennifer Ellis,Andrea Eversley,Bria Danielle Singleton
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 43
Sinopsis

Biopic sobre la cantante Whitney Houston. Un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada 'la voz'. Un repaso a su historia desde que era una niña que cantaba en un coro en Nueva Jersey hasta convertirse una de las artistas de la música pop más exitosas, superventas y premiadas de todos los tiempos.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

