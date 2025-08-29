Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 29 de agosto del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
29 de Agosto del 2025
Millonario
Millonario
1h 36minDocumental,Comedia,Drama2025
Sinopsis

En este fascinante documental, un campesino se vuelve noticia cuando su boleto de lotería dañado, con un premio que le cambiaría la vida, desencadena una investigación nacional.

¿Dónde verla?
Netflix
El Mono
El Mono
141h 37minTerror,Comedia2025
Director: Osgood Perkins
Reparto: Theo James,Tatiana Maslany,Christian Convery,Colin O'Brien,Adam Scott,Elijah Wood,Rohan Campbell,Sarah Levy,Osgood Perkins,Nicco Del Rio,Zia Newton,Kingston Chan,Laura Mennell,Corin Clark,Tess Degenstein
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

Cuando dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años después, el mono comienza una nueva matanza que obliga a los hermanos a enfrentarse al juguete maldito.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Ruby Red Handed: Stealing America's Most Famous Pair of Shoes
Ruby Red Handed: Stealing America's Most Famous Pair of Shoes
1h 25minDocumental2025
Director: Andy Awes
Sinopsis

El robo de unas zapatillas color rubí de “El mago de Oz” desata un caso que acapara titulares mundiales, y dos policías de un pequeño pueblo de Minnesota deberán resolverlo.

¿Dónde verla?
Disney Plus
El hombre del norte
El hombre del norte
R2h 17minAcción & Aventura,Fantasía,Misterio & Suspense,Drama,Historia2022
Director: Robert Eggers
Reparto: Alexander Skarsgård,Nicole Kidman,Claes Bang,Ethan Hawke,Anya Taylor-Joy,Gustav Lindh,Elliott Rose,Willem Dafoe,Phill Martin,Eldar Skar,Olwen Fouéré,Edgar Abram,Jack Gassmann,Ingvar E. Sigurðsson,Oscar Novak
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 90
Sinopsis

El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
El club del crimen de los jueves
El club del crimen de los jueves
1h 58minMisterio & Suspense,Comedia,Crimen2025
Director: Chris Columbus
Reparto: Helen Mirren,Pierce Brosnan,Ben Kingsley,Celia Imrie,David Tennant,Jonathan Pryce,Naomi Ackie,Daniel Mays,Henry Lloyd-Hughes,Richard E. Grant,Tom Ellis,Geoff Bell,Paul Freeman,Sarah Niles,Ingrid Oliver
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 75
Sinopsis

Cuatro amigos septuagenarios que viven en una residencia de ancianos y, liderados por un exespía, forman el Club del Crimen de los Jueves para resolver casos que aún son un misterio, solo por diversión. Pero cuando un sospechoso promotor inmobiliario es encontrado muerto, los cuatro se ven envueltos en su primer caso real.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
La mujer rey
La mujer rey
PG-132h 15minAcción & Aventura,Drama,Historia2022
Director: Gina Prince-Bythewood
Reparto: Viola Davis,Thuso Mbedu,Lashana Lynch,Sheila Atim,John Boyega,Jordan Bolger,Hero Fiennes Tiffin,Jimmy Odukoya,Masali Baduza,Jayme Lawson,Adrienne Warren,Chioma Antoinette Umeala,Siyamthanda Makakane,Shaina West,Sivuyile Ngesi
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 94
Sinopsis

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Unknown Number: The High School Catfish
Unknown Number: The High School Catfish
1h 34minDocumental2025
Director: Skye Borgman
Sinopsis

Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

¿Dónde verla?
Netflix
La Hija de Papá Noel
La Hija de Papá Noel
PG1h 30minFamilia,Romance,Comedia2019
Director: Blayne Weaver
Reparto: Devon Werkheiser,Barry Bostwick,Jennifer Stone,Hank Stone,Lydia Meredith,McKayla Witt,Joshua Cody
Valoración:
IMBD 5
Sinopsis

La hija de Papá Noel recibe la oportunidad de ir a la universidad por un semestre, antes de volver al Polo Norte para casarse con el hijo de Jack Frost y hacerse cargo del negocio familiar.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Las consecuencias
Las consecuencias
PG-131h 36minMisterio & Suspense,Drama,Europeas2021
Director: Claudia Pinto Emperador
Reparto: Juana Acosta,Alfredo Castro,María Romanillos,Carme Elias,Sonia Almarcha,Christian Checa,Héctor Alterio,Enrique Gimeno Pedrós
Valoración:
IMBD 5.3
Sinopsis

En un viaje a una pequeña isla volcánica Fabiola se convierte en espía de su hogar. No tiene evidencias ni certezas, pero su intuición le dice que no todo es lo que parece. Se debate entre el miedo a lo que puede encontrar y la necesidad de obtener respuestas. ¿Hasta dónde hurgar en la intimidad de los demás? ¿Hasta dónde mentir para proteger a la gente que quieres?

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Demonio Negro
Demonio Negro
1h 40minAcción & Aventura,Drama,Terror,Ciencia ficción,Misterio & Suspense2023
Director: Adrian Grünberg
Reparto: Josh Lucas,Fernanda Urrejola,Julio Cesar Cedillo,Venus Ariel,Carlos Solórzano,Jorge A. Jimenez,Raúl Méndez,Héctor Jiménez,Edgar Flores,Omar Chaparro,Bolivar Sanchez,Omar Patin,Luis del Valle
Valoración:
IMBD 3.7
Rotten Tomatoes 28
Sinopsis

Paul Sturges (Josh Lucas), trabajador de una empresa petrolífera, aprovecha sus idílicas vacaciones familiares en la bahía azul de México para hacer una inspección rutinaria de una plataforma ubicada en medio del océano. Lo que prometía ser una tarea sencilla se convierte en una auténtica pesadilla al encontrarse cara a cara con un sanguinario megalodón obsesionado con proteger su territorio a toda costa. Abandonados a su suerte, y con la constante amenaza de ser devorados, la familia deberá encontrar el modo de regresar a tierra firme evitando los ataques mortales del enorme tiburón.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
A Fishermen's Tale
A Fishermen's Tale
1h 43minFantasía,Terror,Misterio & Suspense2025
Director: Edgar Nito
Reparto: Jorge A. Jimenez,Alejandra Herrera,Andrés Delgado,Renata Vaca,Hoze Meléndez,José Antonio Becerril,Waldo Facco,Agustín Cornejo,Ruby Vizcarra,Myriam Bravo,Mercedes Hernández,Noé Hernández
Valoración:
IMBD 5.7
Sinopsis

Una historia de terror que entrelaza cuatro relatos en una isla pesquera del lago de Pátzcuaro, Michoacán, donde un malvado espíritu lacustre acecha a los habitantes, proyectando una oscura sombra sobre sus vidas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Love Untangled
Love Untangled
1h 58minDrama,Romance,Comedia2025
Director: Namkoong Sun
Reparto: Shin Eun-soo,Gong Myoung,Cha Woo-min,Youn Sang-hyun,Kang Mi-na
Sinopsis

Una adolescente enamorada busca conquistar al galán de la escuela alisándose el pelo, hasta que un estudiante recién llegado de Seúl lo cambia todo.

¿Dónde verla?
Netflix
La Maldición de Audrey
La Maldición de Audrey
PG-131h 33minTerror,Drama2020
Director: Thomas Robert Lee
Reparto: Catherine Walker,Jared Abrahamson,Hannah Emily Anderson,Geraldine O'Rawe,Don McKellar,Sean McGinley,Jessica Reynolds,Tom Carey,Barb Mitchell,David LeReaney,Anna Cummer,Lindsay Woolsey,Lorette Clow,Stephanie Jennings,Alexis McKenna
Valoración:
IMBD 4.8
Rotten Tomatoes 79
Sinopsis

Una madre y su hija se convierten en sospechosas de realizar brujería por una devota comunidad rural.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Imported
Imported
1h 26minDocumental2025
Sinopsis

Nuevo país, mismo sueño. “Imported” ofrece una mirada íntima a la difícil travesía de jugadores estadounidenses de básquetbol que, tras no ingresar a la NBA, se mudan al extranjero para perseguir sus sueños. Una ventana al explosivo mundo del básquet internacional.

¿Dónde verla?
Disney Plus
Say Who Die
Say Who Die
Acción & Aventura,Crimen,Drama2025
Sinopsis

Odion, la gemela caótica y familiar inadaptada, se adentra en el mundo de las drogas mientras lidia con deudas, secretos y sabotajes. Con su hermana partiendo al Reino Unido y el peligro acechando, deberá arriesgarlo todo para sobrevivir y quizás demostrar que es más que una oveja negra.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
