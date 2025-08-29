Estrenos de Películas hoy 29 de agosto del 2025

En este fascinante documental, un campesino se vuelve noticia cuando su boleto de lotería dañado, con un premio que le cambiaría la vida, desencadena una investigación nacional.
Cuando dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años después, el mono comienza una nueva matanza que obliga a los hermanos a enfrentarse al juguete maldito.
El robo de unas zapatillas color rubí de “El mago de Oz” desata un caso que acapara titulares mundiales, y dos policías de un pequeño pueblo de Minnesota deberán resolverlo.
El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.
Cuatro amigos septuagenarios que viven en una residencia de ancianos y, liderados por un exespía, forman el Club del Crimen de los Jueves para resolver casos que aún son un misterio, solo por diversión. Pero cuando un sospechoso promotor inmobiliario es encontrado muerto, los cuatro se ven envueltos en su primer caso real.
Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.
Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.
La hija de Papá Noel recibe la oportunidad de ir a la universidad por un semestre, antes de volver al Polo Norte para casarse con el hijo de Jack Frost y hacerse cargo del negocio familiar.
En un viaje a una pequeña isla volcánica Fabiola se convierte en espía de su hogar. No tiene evidencias ni certezas, pero su intuición le dice que no todo es lo que parece. Se debate entre el miedo a lo que puede encontrar y la necesidad de obtener respuestas. ¿Hasta dónde hurgar en la intimidad de los demás? ¿Hasta dónde mentir para proteger a la gente que quieres?
Paul Sturges (Josh Lucas), trabajador de una empresa petrolífera, aprovecha sus idílicas vacaciones familiares en la bahía azul de México para hacer una inspección rutinaria de una plataforma ubicada en medio del océano. Lo que prometía ser una tarea sencilla se convierte en una auténtica pesadilla al encontrarse cara a cara con un sanguinario megalodón obsesionado con proteger su territorio a toda costa. Abandonados a su suerte, y con la constante amenaza de ser devorados, la familia deberá encontrar el modo de regresar a tierra firme evitando los ataques mortales del enorme tiburón.
Una historia de terror que entrelaza cuatro relatos en una isla pesquera del lago de Pátzcuaro, Michoacán, donde un malvado espíritu lacustre acecha a los habitantes, proyectando una oscura sombra sobre sus vidas.
Una adolescente enamorada busca conquistar al galán de la escuela alisándose el pelo, hasta que un estudiante recién llegado de Seúl lo cambia todo.
Una madre y su hija se convierten en sospechosas de realizar brujería por una devota comunidad rural.
Nuevo país, mismo sueño. “Imported” ofrece una mirada íntima a la difícil travesía de jugadores estadounidenses de básquetbol que, tras no ingresar a la NBA, se mudan al extranjero para perseguir sus sueños. Una ventana al explosivo mundo del básquet internacional.
Odion, la gemela caótica y familiar inadaptada, se adentra en el mundo de las drogas mientras lidia con deudas, secretos y sabotajes. Con su hermana partiendo al Reino Unido y el peligro acechando, deberá arriesgarlo todo para sobrevivir y quizás demostrar que es más que una oveja negra.