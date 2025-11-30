Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 30 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
30 de Noviembre del 2025
Patrulla de aterrizaje: El Bola de nieve Protocolo
Patrulla de aterrizaje: El Bola de nieve Protocolo
22minAnimación,Comedia,Familia,Fantasía2025
Director: Shane Zalvin
Reparto: Dave Foley,Derek Richardson,Sarah Chalke,Christopher Swindle,Manny Jacinto,Dulcé Sloan
Sinopsis

Cuando sus misiones navideñas se tuercen, Wayne cree que tiene un gran problema con Papá Noel, lo que abre una bóveda de alegres contratiempos del pasado.

¿Dónde verla?
Disney Plus
Garfield: La película
Garfield: La película
PG1h 41minFamilia,Comedia,Acción & Aventura,Animación,Fantasía2024
Director: Mark Dindal
Reparto: Chris Pratt,Samuel L. Jackson,Hannah Waddingham,Ving Rhames,Nicholas Hoult,Cecily Strong,Harvey Guillén,Brett Goldstein,Bowen Yang,Snoop Dogg,Janelle James,Angus Cloud,Jeff Foxworthy,Eugenia Caruso,Luke Cinque-White
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 36
Sinopsis

El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura ¡en el salvaje mundo exterior! Tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre – el desaliñado gato callejero Vic – Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
The Last Lullaby
The Last Lullaby
1h 33minDrama2008
Director: Jeffrey Goodman
Reparto: Tom Sizemore,Sasha Alexander,Sprague Grayden,Bill Smitrovich,Ray McKinnon,Omid Abtahi
Valoración:
IMBD 6.1
Sinopsis

Price, un exsicario, lucha por adaptarse a la jubilación. Dejó el negocio de los asesinatos para vivir una vida tranquila. Sin embargo, la jubilación tenía sus propios planes. No trajo la paz y la calma instantáneas que Price esperaba, sino vacío, aburrimiento y, lo peor de todo, inquietud. "The Last Lullaby" lo sumerge de nuevo en su antigua vida y lo acorrala en una situación de la que tal vez nunca escape. Sus viejos métodos ya no le funcionan cuando su corazón se abre y descubre una vida más allá de su profesión. La tensión llega al límite cuando Price debe decidir si se encierra de nuevo en sí mismo o se abre a un mundo que escapa a su control.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Las aventuras de Pil
Las aventuras de Pil
1h 25minAcción & Aventura,Fantasía,Comedia,Familia,Animación2021
Director: Julien Fournet
Reparto: Kaycie Chase,Pierre Tessier,Enrique Carballido,Paul Borne,Julien Crampon,Gauthier Battoue,Barbara Tissier,Emmanuel Curtil,Laurent Maurel,Martine Irzenski,Jérémy Prévost
Valoración:
IMBD 6.1
Sinopsis

Pil es una pequeña huérfana que vive en la calle, en la ciudad medieval de Roc-en-Brume. Junto a sus tres comadrejas amaestradas, Pil sobrevive robando comida en el castillo del siniestro rey Tristain, que ha usurpado el trono.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias