Estrenos de Películas hoy 30 de noviembre del 2025

Cuando sus misiones navideñas se tuercen, Wayne cree que tiene un gran problema con Papá Noel, lo que abre una bóveda de alegres contratiempos del pasado.
El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura ¡en el salvaje mundo exterior! Tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre – el desaliñado gato callejero Vic – Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco.
Price, un exsicario, lucha por adaptarse a la jubilación. Dejó el negocio de los asesinatos para vivir una vida tranquila. Sin embargo, la jubilación tenía sus propios planes. No trajo la paz y la calma instantáneas que Price esperaba, sino vacío, aburrimiento y, lo peor de todo, inquietud. "The Last Lullaby" lo sumerge de nuevo en su antigua vida y lo acorrala en una situación de la que tal vez nunca escape. Sus viejos métodos ya no le funcionan cuando su corazón se abre y descubre una vida más allá de su profesión. La tensión llega al límite cuando Price debe decidir si se encierra de nuevo en sí mismo o se abre a un mundo que escapa a su control.
Pil es una pequeña huérfana que vive en la calle, en la ciudad medieval de Roc-en-Brume. Junto a sus tres comadrejas amaestradas, Pil sobrevive robando comida en el castillo del siniestro rey Tristain, que ha usurpado el trono.