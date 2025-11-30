Estrenos de Películas hoy 30 de noviembre del 2025

Sinopsis

Price, un exsicario, lucha por adaptarse a la jubilación. Dejó el negocio de los asesinatos para vivir una vida tranquila. Sin embargo, la jubilación tenía sus propios planes. No trajo la paz y la calma instantáneas que Price esperaba, sino vacío, aburrimiento y, lo peor de todo, inquietud. "The Last Lullaby" lo sumerge de nuevo en su antigua vida y lo acorrala en una situación de la que tal vez nunca escape. Sus viejos métodos ya no le funcionan cuando su corazón se abre y descubre una vida más allá de su profesión. La tensión llega al límite cuando Price debe decidir si se encierra de nuevo en sí mismo o se abre a un mundo que escapa a su control.