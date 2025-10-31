Estrenos de Películas hoy 31 de octubre del 2025

Las advertencias sobre el cambio climático dividen a la Casa Blanca de George H. W. Bush en un momento crucial para el planeta. Documental narrado a través de material de archivo.
Después de que la hija de Sang-Won, Yi-Na, desaparezca sin dejar rastro de su nueva casa, un hombre misterioso contacta con la familia para sugerirle que la busque en el armario.
La familia Davis atraviesa tiempos difíciles en la década de 1960. Laura Davis se separa de su marido Frank debido a un temperamento impredecible fomentado por el alcohol. Cuando vuelve a trabajar como enfermera, sus hijas, Ellen, de 11 años, y Judy, de 16, se enfrentan a los cambios en la dinámica familiar. La trama se complica cuando Frank intenta recuperar a Laura con un hermoso collar antiguo, que resulta ser un conducto para el alma atormentada de un niño malvado de hace mucho tiempo, poniendo a Laura y a sus hijas en grave peligro.
Una mirada a la vida de la princesa Diana a través del archivo contemporáneo, creando una narrativa audaz y atractiva de su vida y muerte, así como revelando la actitud del público hacia la monarquía.