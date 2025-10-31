Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 31 de octubre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
31 de Octubre del 2025
El efecto Casa Blanca
El efecto Casa Blanca
1h 36minDocumental2024
Director: Jon Shenk,Bonni Cohen,Pedro Kos
Reparto: George H. W. Bush,Ronald Reagan,William K. Reilly
Valoración:
IMBD 8.2
Sinopsis

Las advertencias sobre el cambio climático dividen a la Casa Blanca de George H. W. Bush en un momento crucial para el planeta. Documental narrado a través de material de archivo.

¿Dónde verla?
Netflix
The Closet
The Closet
1h 37minMisterio & Suspense,Terror2020
Director: Kim Kwang-bin
Reparto: Ha Jung-woo,Kim Nam-gil,Heo Yool,Kim Si-a,Shin Hyun-been,Kim Soo-jin,Park Sung-woong,Kwak Ja-hyung,Kang Shin-chul,Park Ji-a,Lim Hyun-sung,Bae Min-jun,An Seong-won,Yoon Sung-woo
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 89
Sinopsis

Después de que la hija de Sang-Won, Yi-Na, desaparezca sin dejar rastro de su nueva casa, un hombre misterioso contacta con la familia para sugerirle que la busque en el armario.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La maldición del colgante
La maldición del colgante
1h 35minMisterio & Suspense,Terror2024
Director: Juan Pablo Arias Munoz
Reparto: Violet McGraw,Madeleine McGraw,Henry Thomas,Sarah Lind,Jacob Moran,Roma Maffia,Felix Solis,Christina Moore,Danielia Maximillian,Connor Hammond,Matt Fowler,Amato D'Apolito
Valoración:
IMBD 4.4
Sinopsis

La familia Davis atraviesa tiempos difíciles en la década de 1960. Laura Davis se separa de su marido Frank debido a un temperamento impredecible fomentado por el alcohol. Cuando vuelve a trabajar como enfermera, sus hijas, Ellen, de 11 años, y Judy, de 16, se enfrentan a los cambios en la dinámica familiar. La trama se complica cuando Frank intenta recuperar a Laura con un hermoso collar antiguo, que resulta ser un conducto para el alma atormentada de un niño malvado de hace mucho tiempo, poniendo a Laura y a sus hijas en grave peligro.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Lady Di
Lady Di
G1h 49minDocumental,Historia2022
Director: Ed Perkins
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 85
Sinopsis

Una mirada a la vida de la princesa Diana a través del archivo contemporáneo, creando una narrativa audaz y atractiva de su vida y muerte, así como revelando la actitud del público hacia la monarquía.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
