Estrenos de Películas hoy 31 de octubre del 2025

Sinopsis

La familia Davis atraviesa tiempos difíciles en la década de 1960. Laura Davis se separa de su marido Frank debido a un temperamento impredecible fomentado por el alcohol. Cuando vuelve a trabajar como enfermera, sus hijas, Ellen, de 11 años, y Judy, de 16, se enfrentan a los cambios en la dinámica familiar. La trama se complica cuando Frank intenta recuperar a Laura con un hermoso collar antiguo, que resulta ser un conducto para el alma atormentada de un niño malvado de hace mucho tiempo, poniendo a Laura y a sus hijas en grave peligro.