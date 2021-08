El papel que interpreta Edgar Ramírez es la de Aguirre, el líder de un grupo de conquistadores españoles del siglo XVI que viven con una maldición desde hace siglos y por toda la eternidad. | Fuente: Disney

Cuando Édgar Ramírez aceptó interpretar a Aguirre en la cinta “Jungle Cruise” era 2018 y aún no sabíamos que, años después, estaríamos en medio de una pandemia a causa del SARS CoV-2. Ahora, ya después del rodaje y la postproducción de esta nueva apuesta de la gigante Disney, el siguiente reto que tiene la cinta protagonizada por Dwayne ‘La Roca’ Johnson y Emily Blunt es volver a llevar a las audiencias de los diversos países, entre ellos el Perú, a las salas de cine. RPP Noticias conversó con Édgar Ramírez, actor venezolano que triunfa en Hollywood, sobre esta nueva aventura.

“Es una emoción muy grande de ver la posibilidad de que muchísima gente pueda ver esta película en las salas de cine. Los protocolos de seguridad con relación a la COVID-19 cambian de país en país. Para mí lo más importante es que la gente esté a salvo y que la gente que vaya a ver esta película lo haga en las condiciones más favorables y que les permita estar lo más protegidos posible”, comenta.

Ramírez, a quien durante el 2020 también vimos en la exitosa cinta “Yes Day” junto a Jennifer Garner, resalta que es “una gran emoción la posibilidad de que una película como esta, este gran espectáculo que es esta película pueda verse, como Dios manda, en una pantalla de cine”. “Pero, al mismo tiempo quiero invitar a todo el mundo a que se proteja y a sus seres amados y que si van a ir a las salas de cine sigan los protocolos de seguridad”, añade.

ESCENAS DE ACCIÓN Y ACENTO ESPAÑOL

“Jungle Cruise” está basada en una atracción de Disneyland, una especie de Indiana Jones que lleva a viajeros en medio de una jungla llena de no solo animales salvajes, sino de un poder sobrenatural. El papel que interpreta Edgar Ramírez es el de Aguirre, el líder de un grupo de conquistadores españoles del siglo XVI que viven con una maldición desde hace siglos y por toda la eternidad.

Los efectos visuales en esta nueva apuesta de Disney, que ya se encuentra en la cartelera peruana y que estará disponible a través de Disney+ desde el 12 de noviembre, ayudan a crear el ambiente de misterio y aventuras. Para Ramírez, además de los efectos visuales, el vestuario ayudó mucho, aunque fue también un reto a sortear.

“No hubo maquillaje, todo es la magia del cine: todo lo que ves en la película como las serpientes y alimañas, son todo (trabajo) del maravilloso equipo de efectos visuales de la película. […] El traje si era de verdad y era pesadísimo y a todos los que teníamos que ponernos este traje terminábamos con la espalda molida después de un día (de grabación). […] Tuve que viajar a Budapest para que me confeccionaran el traje allá y lo hacían en moldes de hierro, había personas que me ayudaban a ponerme ese traje para no caerme porque era pesado. Luego lo replicaron en un material mucho más liviano que el hierro. Ese tal vez fue el mayor reto”, agregó.

Sin embargo, las escenas de acción fueron lo que más disfrutó de la cinta. “Hay un departamento que coordina las secuencias de acción... algunas acrobacias, yo traté de hacerlas casi todas, realmente porque me divierte. Me divierte volar por los aires y que me pongan el arnés, todas esas en las que se me ve volando las hice yo, pero porque me gusta y soy muy infantil (risas). Me gusta volar por los aires y esa es también la razón por la que haces una película como esta. Es complicado porque la preparación para la próxima toma es lo retador, hay muchos detalles”, menciona.

Ramírez resalta que “hacer películas como estas es tan complejo y es un trabajo tan arduo por el nivel de detalle, pero aparte de eso es un trabajo muy divertido”.

Trabajar con un elenco internacional como el de esta película no es algo nuevo para él. “Desde hace muchos años estoy trabajando en diferentes partes del mundo, de modo que para mí, hablar de un idioma a otro es muy natural, tengo conexiones emocionales con todos estos idiomas. La actuación es un poco lo mismo”, afirma.

“Lo que sí fue divertido fue hacer el acento español, pero de un español antiguo, porque tratamos de hacer un acento un poco más teatral. De hecho, Carlos Bardem, hermano de Javier, nos ayudó muchísimo sobre todo en hacer las traducciones al español antiguo y utilizar algunas palabras y formulaciones que sería más adecuada al español que se hablaba, suponíamos, hace 500 años”, reveló.

