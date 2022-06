"Lightyear", la última película de Disney y Pixar, va al "pasado" de Buzz, de "Toy Story".

El pasado jueves fue el estreno mundial de “Lightyear”, película de Pixar y Disney basada en uno de los personajes más populares de la franquicia “Toy Story”: el guerrero espacial Buzz Lightyear. En los Estados Unidos, su taquilla no ha sido tan favorable, siendo “Jurassic World: Dominion” la cinta más vista en cines por segunda semana consecutiva.

El jueves 16, se realizaron las funciones de preventa en Estados Unidos y Canadá, en las que "Lightyear" sumó 5.2 millones de dólares, y el viernes, día oficial de su estreno, llegó a los 20.7 millones, según información de Variety.

Sin embargo, el sábado sus cifras bajaron, con 15.7 millones de dólares; mientras que “Jurassic World: Dominion” hizo 21.8 millones, en su segunda semana, informó Deadline. Se espera que “Lightyear” llegue a los 50 millones de dólares de recaudación doméstica tras las funciones del Día del Padre.

A pesar de no haber despegado en la taquilla, como se esperaba, “Lightyear” es el estreno animado más importante en los Estados Unidos desde la pandemia. Los anteriores estrenos de Pixar-Disney, “Soul”, “Luca” y “Turning Red” no se estrenaron en salas de cine, sino en la plataforma Disney Plus, siendo “Lightyear” su primer intento por volver a la pantalla grande.

Director de "Lightyear" descartó hacer una película sobre Woody: "No me gusta el viejo Oeste"

Tras el estreno de "Lightyear", los fanáticos se preguntaron si la factoría de animación se atrevería a narrar una película en solitario del otro juguete más querido de Andy y gran protagonista, el vaquero Woody.

De momento, Angus MacLane, director de la mencionada cinta, se mostró reacio a abandonar el espacio sideral para narrar una cinta ambientada en el viejo Oeste. "La verdad que no es mi tipo de película. Nunca me han atraído los wésterns (películas ambientadas en el viejo Oeste). De mi parte, ya digo que no", declara el director en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Misma respuesta negativa por parte de la productora de "Lightyear", Galyn Susman, quien tampoco es muy amante del género de películas como 'Centauros del desierto' o 'Sin perdón'. "Tampoco me gustan las películas del Oeste", zanjó, aunque sí se mostró receptiva a que Pixar sí se atreviese a hacer su primer wéstern con Woody, aunque con otros creadores.

"Por supuesto, el estudio sí que está abierto a ello, pero tendría que ser con otro equipo creativo", añadió, lo que abre esperanzas a que Pixar sí se lance con una película sobre Woody. Precisamente, en la segunda entrega de 'Toy Story' se mostró que llegó a tener su propia serie de televisión, en la que salían la vaquera Jessie, el fiel caballo Perdigón, así como también el oloroso Pete.

Una reinterpretación que haría que Pixar realizase su primer wéstern, género que, de momento, nunca ha explorado.

