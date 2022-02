Mira los divertidos bloopers de “¿Nos casamos? Sí, mi amor”.

En un ambiente de mucha diversión, compañerismo, complicidad entre amigos y familia, que trasciende la pantalla y llega hasta el espectador, se rodó "¿Nos casamos? Si, mi amor", la última película producida por Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Ellos quieren compartir con todo el público algunos divertidos momentos del rodaje donde todos podrán ver toda esa energía positiva que los acompañó durante todo el tiempo que estuvieron grabando.

“La pasamos muy bien, pero siempre teniendo mucho cuidado y priorizando la salud de todos los que participamos del rodaje. Más de 300 personas trabajaron para sacar adelante '¿Nos casamos? Sí, mi amor' y siempre se sintió como estar con la familia y con los amigos. Nos divertimos mucho haciendo la película y la queremos compartir con todo el público” señaló Julián Zucchi.



Hecha para toda la familia, "¿Nos Casamos? Sí, mi amor" tiene todos los ingredientes para que grandes y pequeños se puedan divertir y pasar un momento de entretenimiento disfrutando de una película peruana en una sala de cine con toda seguridad y cumpliendo con todos los protocolos.

Más de 80 mil espectadores en una semana

Esta cinta peruana ya se consagra como la producción nacional más vista desde que los cines volvieron a abrir sus puertas, al superar la barrera de los 80 mil espectadores y seguir a paso firme con el objetivo de superar la barrera de los cien mil a una semana de su ingreso en cartelera.

Si no la has visto aún, te contamos de qué trata: Un restaurante romántico, flores, una botella de champagne son el escenario perfecto para que Guille (Julián Zucchi) pida la mano de Bea (Yidda Eslava). Él sabe que es necesario dar el siguiente paso. Ella no está tan segura. ¿Nos casamos? Sí, mi amor. ¿Qué puede salir mal?

