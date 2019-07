Tom Holland vuelve a interpretar a Spider-Man en su segunda película en solitario.

"Spider-Man: Far From Home" ha llevado al éxtasis a los fanáticos del superhéroe arácnido. Entre otras cosas, por las sorprendentes escenas post-créditos que presentó la cinta. Una de ellas marca el ¿regreso? al universo de Spider-Man de un personaje conocido por todos que participó en la trilogía de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire.

A continuación adelantamos que habrá spoilers en esta nota.

En "Spider-Man: Far From Home" Peter Parker debe utilizar un traje negro.

La aparición del actor J.K. Simmons interpretando nuevamente a J. Jonah Jameson en "Spider-Man: Far From Home" abrió una serie de posibilidades dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero fuera de cámaras, se realizó toda una logística para tenerlo aunque sea unos minutos en la gran pantalla.

El director de la película Jon Watts contó cómo gestionaron la participación de J.K. Simmons. "Sabíamos que íbamos a revelar la identidad de Spider-Man al final de la película y de alguna forma tenía que ser a través de los medios de comunicación”, dijo Watts a ReelBlend.

“Entonces comenzamos a hablar sobre eso, cuáles son los principales medios en los cómics de Spider-Man, y siempre ha sido The Daily Bugle. Y después comenzamos a hablar sobre cómo sería The Daily Bugle ahora. Posteriormente comenzamos a discutir sobre J. Jonah Jameson y fue como… tiene que ser él. Hubo una discusión sobre traer a alguien más, pero tenía que ser J.K Simmons. (Así que) la pregunta simplemente era ¿lo hará?

¿CÓMO GUARDARON EL SECRETO?

Watts contó que la escena con J.K. Simmons la grabaron casi de manera clandestina, en el mismo estudio en el que grabaron con los alumnos al principio de "Spider-Man: Far From Home". "Lo filmamos en una sala de conferencias en Marvel con una pantalla verde de fondo. Él simplemente se lanzó a esto y fue genial porque yo recién había visto la película. Le pregunté: ‘¿Esto es extraño?’. Y él dijo: ‘Es un poco raro’. Pero él simplemente regresó al papel. Y (…) se me puso la piel de gallina", comentó.

Watts también se refirió a la posibilidad de que el J. Jonah Jameson que vimos en "Spider-Man: Far From Home" sea el mismo de la trilogía de Sam Raimi. La respuesta, lamentablemente, no es definitiva. "Puede ser el mismo actor con esa inflexión de voz algo similar, pero es una persona totalmente diferente. Eso nunca se había hecho antes. Realmente nos gustó la idea de que se trata de un nuevo Jameson, no de otra dimensión o multiverso o algo así. Es un nuevo Jameson en este mundo interpretado por el mismo actor".