"Spider-Man: No Way Home": Tom Holland opinó sobre la carga emocional de la película. | Fuente: AFP

El portal Deadline juntó por primera vez a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes han interpretado al Hombre Araña en los últimos veinte años, y que fueron reunidos en “Spider-Man: No Way Home”. Durante la entrevista, hablaron sobre el significado emocional de la película para cada uno.

“Definitivamente tenía la sensación, como actor, de que esta era la última vez que podía ponerme el traje, así que gran parte de esa emoción provino del acto de decir adiós, que es uno de los temas más importantes de esta película”, explicó Tom Holland.

En tanto, Andrew Garfield comento cómo se sintió al ver la película por primera vez: “Estaba hecho pedazos. Esta es una película profunda, esta es una película que trata sobre la mayoría de edad, la aceptación de la pérdida, la aceptación de la muerte, la responsabilidad de tus dones. Me desgarró el viaje que emprendió Tom; es clásico de Peter Parker, pero se sentía totalmente nuevo y totalmente reinventado”.

“Spider-Man: No Way Home”: La celebración de tres generaciones

Sin embargo, Tom Holland, el protagonista de “Spider-Man: No Way Home”, también explicó que existía una carga emocional adicional. “Pero esta película también se sintió como una celebración de tres generaciones de cine. Entonces, a veces, nos metíamos en estas escenas que eran increíblemente emotivas. Son muy exigentes, y estaba tan feliz de estar allí, que tuve que hacerlo de una manera diferente y decir, 'wow, mira mi vida. Mira lo que me ha pasado. Estoy trabajando con Tobey Maguire y Andrew Garfield y estamos contando esta historia’”.

Tobey Maguire también se mostró agradecido por haber tenido la oportunidad de participar en la película: “Realmente, fue una experiencia tan rica y, como los muchachos mencionaron, el tipo de compartir algo y la hermandad de eso. Fue tan rico, emotivo. No estoy sentado ahí conceptualmente pensando en eso todo el tiempo, pero tendría momentos en los que ese tipo de cosas me golpearían. Sabes, día a día, fue solo un hermoso tipo de desarrollo de esta historia y estas relaciones”.

