"The Batman" es el segundo mejor estreno cinematográfico en lo que va de la pandemia, | Fuente: Warner Bros.

Como era de esperarse, “The Batman”, la nueva película de Warner Bros. y DC Cómics, es un éxito de taquilla. Pero algo quizá inesperado es que sea el estreno en cines más importante del 2022 y el segundo más importante en lo que va de la pandemia, solo por detrás de “Spider-Man: No Way Home”.

El lunes 7 de marzo se supo que, de jueves a domingo, la película protagonizada por Rober Pattinson y Zoë Kravitz alcanzó los 128.5 millones de dólares, de un total recaudado 4417 cines de Estados Unidos y Canadá, casi triplicando la taquilla inaugural de “Uncharted”, que llegó a 44 millones.

Sin embargo, “The Batman” quedó bastante lejos del gran estreno durante la pandemia: “Spider-Man: No Way Home”, que llegó a los 260 millones en diciembre pasado. Aún así, la nueva película del “caballero de la noche” es el segundo mejor estreno desde el inicio de la pandemia.

En lo que se refiere a la taquilla internacional, la película dirigida por Matt Reeves alcanzó los 120 millones, en un total de 74 países. Esto hace da como resultado una taquilla global de 248.5 millones de dólares. Nada mal si consideramos que la película no ha sido estrenada en un populoso país como Rusía, debido a la invasión de sus fuerzas armadas sobre Ucrania.

"The Batman": Las razones de su éxito

Hay varios motivos por los que "The Batman" ha sido un éxito de taquilla. Uno de estos es que fue estrenada exclusivamente en cines, a diferencia de otras películas de Warner Bros., como "Matrix Resurrections" o "Tenet", de Christopher Nolan, director de la última trilogía del "hombre murciélago".

Otra razón es su elenco. Robert Pattinson está en uno de los momentos más importantes de su carrera, al igual que Zoë Kravitz. Mientras que Paul Dano, quien siempre ha optado por películas de corte independiente, ha decidido dar el gran salto justo para esta película. Y ni qué decir de Colin Farrell, quien se ha transformado totalmente para interpretar al Pingüino.

Debemos tener en cuenta, además, que "The Batman" es apta para mayores de 13 años, y no restringida como se pensó en un principio. Esto ha permitido que los espectadores más jóvenes se acerquen a las salas de cine a ver a uno de los héroes más icónicos de todos los tiempos.

Por último, los diversos retrasos que tuvo la película, de la mano con avances que fueron dando una mejor idea de lo que se venía, generaron una gran expectativa, que se ha visto debidamente recompensada.

