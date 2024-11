Todo lo que sabemos sobre Wicked 2: fecha de estreno, personajes, canciones y más

Descubre todo lo nuevo sobre la segunda parte de Wicked y cuándo llegará a las salas de cine.

Apenas lleva pocos días desde que se estrenó Wicked parte 1 y ya los fanáticos de este musical llevado a las pantallas de cine desean saber sobre la fecha del estreno de Wicked 2, sus personajes, canciones y más. Esta mágica historia que conquistó al público con la primera entrega ya tiene lista su segunda parte, y te contamos todo lo que sabemos sobre la secuela y sus personajes Elphaba y Glinda.

Wicked: Parte 2 ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de este mágico filme tendrán que esperar un año para ver la segunda y última parte de Wicked, ya que tiene como fecha de estreno el 21 de noviembre de 2025. En principio, la proyección en el cine estaba programada para el 26 de noviembre, pero Universal decidió adelantarla para no competir con la película Zootrópolis 2, la próxima gran producción de Disney.

Hasta ahora, Wicked parte 1 ha logrado recaudar 160 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines, por lo que esta adaptación de un musical se considera la más taquillera de la historia en sus primeros días.

¿Regresa con los mismos personajes?

La segunda parte de la película retomará la historia justo donde terminó la primera, por lo que ya está asegurado el regreso del elenco principal. Cynthia Erivo como la bruja mala del Oeste, Elphaba, Ariana Grande como la bruja buena Glinda, y Jonathan Bailey como el príncipe Fiyero.

Asimismo, la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, regresa como Madame Morrible y Jeff Goldblum como el tiránico Mago de Oz. Estos talentosos actores darán continuidad a la historia.

Nuevas canciones en la segunda parte

Sobre el tema musical se sabe poco hasta ahora, pero lo más seguro es que Wicked: Parte 2 también cuente con icónicos temas del segundo acto del musical original de Broadway, tales como "As Long As You’re Mine", interpretado por Elphaba y Fiyero, y la emotiva "For Good", que captura la relación entre Glinda y Elphaba. También es probable que la película agregue nuevos arreglos y melodías para sorprender a los fanáticos.

Con su historia llena de poder y creatividad, además de un excelente reparto, Wicked: Parte 2 promete ser otro éxito cinematográfico que de seguro no querrás perderte.