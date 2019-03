"A walk to remember": Sus protagonistas Mandy Moore y Shane West se reúnen después de 17 años

Diecisiete años después de su estreno, sus protagonistas se reencontraron, esta vez, en la ceremonia de honor en el que la actriz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Angeles. | Fuente: Getty Images

Una de las películas románticas más recordadas de inicios del nuevo milenio fue, sin duda alguna, "Un amor para recordar" ("A walk to remember") protagonizada por Mandy Moore y Shane West. Diecisiete años después de su estreno, sus protagonistas se reencontraron, esta vez, en la ceremonia de honor en el que la actriz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Angeles.

De acuerdo con Entertainment Tonight, en el discurso, West resaltó su trabajo y cuánto esto significó para él.

"Esta película no solo fue una experiencia maravillosa, me dio la oportunidad de enamorarme de esta mujer fantástica. Mandy, eres una auténtica joya, tu sonrisa es absolutamente ridícula, en serio, es ridícula e ilumina la habitación cuando entras, tu energía es irresistible y tu corazón es insuperable. No podría estar más orgulloso de ti, no podría estar más feliz por ti. Te quiero", dijo.

Moore le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento al publicar las fotografías en su cuenta de Instagram.

"Las estrellas siempre han sido algo nuestro. Estoy agradecida a Shane West por sus amables palabras en este día tan especial, que nunca olvidaré. Fue un paseo (de la fama) para recordar (a walk to remember)", escribió.