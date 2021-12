Las autoridades podrán revisar las comunicaciones de Alec Baldwin en el marco del caso "Rust". | Fuente: AFP

Cada vez se está más cerca de la verdad. La policía podrá acceder a la información del celular de Alec Baldwin, después de que las autoridades del estado de Nuevo México (EE.UU.) emitieran, este jueves, una orden para incautar y registrar el equipo móvil del productor y actor de la película “Rust”.

Esto se produjo a dos meses del incidente que acabara con la vida de Halyna Hutchins, y a dos semanas de que el fiscal encargado de supervisar la investigación señalara que algunas personas que manipularon armas en el set podrían enfrentar cargos penales.

Según documentos obtenidos por el portal de noticias TMZ, Alec Baldwin dijo a los investigadores que había correos entre él y la armera Hannah Gutierrez-Reed, en los que el actor le pide que le muestre diferentes estilos de armas para la película.

La orden permitirá a los investigadores acceder a mensajes de texto, correos electrónicos, búsquedas en navegadores, actividad en redes sociales y otro tipo de información. Al parecer, las comunicaciones previas al inicio del rodaje serían claves para determinar si se trató de un accidente o de un crimen premeditado.

Alec Baldwin no se siente culpable por la tragedia en el set de "Rust"

En una entrevista divulgada el jueves 2 de diciembre por el canal ABC News, Alec Baldwin dijo no sentirse culpable por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, herida fatalmente en el set del western “Rust”.

"Siento que hay alguien responsable por lo que ocurrió, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo", aseguró el actor en esta entrevista, la primera oficial desde la tragedia.

“Rust” se filmaba en el rancho Bonanza Creek, un famoso set en Nuevo México. Alec Baldwin protagonizaba y producía el western de bajo presupuesto y ahora es objeto de dos demandas civiles presentadas por miembros del equipo, así como la armera de la cinta, Hannah Gutierrez-Reed, quien ha dicho no tener idea de cómo llegaron las balas reales al set.

