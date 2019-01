“Aquaman”: Estas son las cintas de DC Comics a estrenarse en los próximos años

Luego del estrepitoso fracaso de “Justice League”, DC Comics logró recuperar a su audiencia con el taquillero estreno de “Aquaman” que, hoy, sigue aumentando sus cifras y ya superó el récord alcanzado por “Wonder Woman”, como la cinta más exitosa de la franquicia.

Este es un panorama ideal para el Universo Extendido de DC Comics, que ya alista nuevas producciones para la pantalla grande, con las que buscará recuperar el terreno perdido con sus anteriores entregas. A eso, se suman las cintas animadas que también serán estrenadas, las mismas que siempre le ayudan a mantener satisfecho a su público.

En abril del 2019, el público disfrutará del estreno de “Shazam!”, cinta protagonizada por Zachary Levi. Esta es la primera adaptación live-action de Billy Baxton, el niño que obtiene los poderes de seis poderosos dioses.





Para finales del mismo año, se espera la llegada de uno de los filmes más esperados de esta editorial: “The Joker”, película de Todd Phillips que pondrá a Joaquin Phoenix en el papel del Némesis de Batman.

En febrero del 2020, Margot Robbie regresa en el papel de Harley Quinn para el primer spin-off de “Suicide Squad”. “Birds of Prey” contará con la participación de Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell y Rosie Perez. De momento, se solo se sabe que el villano de la cinta será Máscara Negra.





Finalmente, se espera la llegada de "Wonder Woman 1984", película protagonizada por Gal Gadot y que ya culminó su rodaje. Se espera que esta cinta repita el éxito de su primera entrega y pueda consolidar al personaje como la superheroína más exitosa del cine.

También están en el radar "Flash: Flashpoint", que según Ezra Miller aún está en proyecto. Además, podemos tomar en cuenta a "Suicide Squad 2" y una cinta independiente de "Batman", que aún está en etapa de elaboración de guión y en búsqueda de su director, así como la secuela de "Man of Steel".

ANIMACIONES



Febrero de este año nos traerá la secuela de una de las cintas animadas más aplaudidas del 2018, “Reign of the Supermen”. Esta continuará la historia “La Muerte de Superman”, mostrándonos cómo el mundo enfrenta a cuatro superhombres intentando tomar el lugar de Clark Kent.

A ella se suma una nueva película animada de Batman, en el 2019, que tendrá como villano a Hush. El anuncio de este proyecto ha sido celebrado por los fanáticos del Caballero de la Noche por tratarse de la adaptación de uno de los mejores arcos argumentales de sus cómics.

Solo queda por contar "Justice League vs. The Fatal Five" y "Wonder Woman: Bloodline", que será estrenada en una fecha cercana a la llegada de "Wonder Woman 1984" a los cines.