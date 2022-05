"Avatar 2: The way of the water" estrenó su nuevo tráiler.

A casi 13 años del estreno de su primera parte, al fin podemos ver imágenes de “Avatar 2: El camino del agua”, ya que el 9 de mayo por la mañana se estrenó el primer tráiler oficial de la tan esperada película de James Cameron, que se estrenará en cines para la quincena de diciembre.

Más que darnos una idea de la trama, este avance hace un recorrido por Pandora, la luna donde habitan los na’vi. Sus mares, cielos, bosques, flora y fauna, se muestras, al ritmo de una relajante melodía.

Este recorrido se hace a través de la familia que conformaron Neytiri (Zoe Saldana) y Jake Sully (Sam Worthington): aparentemente, dos jóvenes na’vi, un chico y una chica, así como un joven humano, que lleva un filtro de aire (recordemos que los humanos no pueden respirar en la atmósfera de Pandora). Vemos vida en conjunto, pero también tensión: desde gente viviendo en armonía con la naturaleza, hasta armada y dispuesta a atacar.

Al final, se escucha la voz de Sam Worthington decir: “Sé una cosa. Dondequiera que vayamos, esta familia es nuestro fuerte”, dándonos a entender que la temática de la cinta será la unión familiar.

Aparte de Saldana y Worthington, del elenco original de “Avatar 2: El camino del agua” estará de vuelta Sigourney Weaver, aunque con un nuevo papel. A ellos se unirán Kate Winslet como Ronal, Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue y Oona Chaplin como Varang.

La película más taquillera de la historia

Disney lleva varios años acrecentando la expectativa por la continuación de "Avatar", un filme estrenado en 2009 que aún se mantiene como la película más taquillera de la historia con casi 2.900 millones de dólares recaudados en taquilla.

Para calentar motores, la cinta original se volverá a proyectar en cines de todo el mundo el 23 de septiembre.

Sobre la nueva "Avatar: The Way of Water", Cameron indicó que está rodada con la tecnología más sofisticada, el 3D "de mejor resolución" y una "efectos visuales de mayor realismo".

"Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos", aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda, donde está ultimando los detalles del lanzamiento.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.