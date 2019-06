"Avengers: Endgame" necesita US$ 60 millones para superar el récord de "Avatar". | Fuente: Composición

¡Semana clave! "Avengers: Endgame", la cuarta entrega de los Vengadores de Marvel, está muy cerca de alcanzar a la película más taquillera de la historia del cine "Avatar" (2009).

En sus dos primeras semanas de estreno, la última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) logró superar los US$ 2 mil millones de recaudación y, con el pasar de las semanas, consiguió desplazar en posición a “Titanic”, "Avengers: Infinity War” y “Star Wars: El despertar de la Fuerza” y “Jurassic World”.

Actualmente, la película de los hermanos Russo se ha convertido en la segunda más taquillera de todos los tiempos. Ya tiene recaudado US$ 2.730 millones y necesita menos de US$ 60 millones para superar a "Avatar", que aún se encuentra en el primer lugar con US$ 2.788 millones recaudados a nivel mundial.

Vale mencionar que “Avengers: Endgame” ya ha superado la taquilla de “Avatar” en Estados Unidos, al sumar US$ 824 millones. Pero el objetivo no queda ahí, pues la meta es ocupar el primer lugar a nivel mundial y, para ello, necesitará un esfuerzo extra.

La comunidad de fans de la cuarta entrega de los Vengadores de Marvel ha organizado una campaña por redes sociales con el objetivo de conseguir que más personas vayan al cine y lograr desplazar al largometraje dirigido por James Cameron.