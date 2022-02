Bel-Air, el reinicio de Fresh Prince: fecha de lanzamiento, avances y cómo verlo | Fuente: peackock

"Bel-Air" es un remake de "Fresh Prince of Bel-Air" de NBC, que se emitió durante seis temporadas de 1990 a 1996. La comedia tuvo como protagonista a Will Smith, quien daba vida a un adolescente astuto nacido y criado en el oeste de Filadelfia que se muda con su tía y su tío adinerado a su mansión de Bel-Air.

En "Bel-Air", protagonizada por un nuevo elenco como los personajes originales de "Fresh Prince of Bel-Air", el tono es más dramático y se ve a la madre de Will enviarlo a vivir con su tío y su tía en Bel-Air, Los Ángeles. Esto para arreglarlo después de que se ve involucrado en una pelea de pandillas durante un partido de baloncesto callejero en Filadelfia.

Bel-Air, el reinicio de Fresh Prince: fecha de lanzamiento, avances y cómo verlo | Fuente: peackock

¿En qué se basa el reinicio de Bel-Air?

El reinicio está basado en el cortometraje de Morgan Cooper de 2019 del mismo título. En una entrevista con Semanal de entretenimiento en 2021, Jabari Banks, quien interpreta a Will en Bel-Air, habló sobre cómo fue ponerse en los zapatos de Smith como el nuevo Fresh Prince.

"Al crecer, la gente siempre me decía que me parecía a Will y su energía", dijo. “Cuando recibí la llamada, me dijeron: ‘Éste no es Will Smith, superestrella’. No iban por eso. Entonces, cuando me eligieron, me tomó un par de semanas darme cuenta de que me eligieron por mí, por lo que hago. Solo tuve que apoyarme en mis instintos y todo lo que aprendí de mis experiencias, y hay tantos paralelismos entre Will, el personaje y yo”.

Cooper le dijo a la revista que Banks era la única opción como Will en su primera audición. “No puedes arruinar eso. Y nunca olvidaré ese primer día, en la primera toma, de inmediato, él es simplemente intrépido en su actuación, y dije: ‘Va a estar bien’”, dijo Cooper.

¿Quién protagoniza Bel-Air?

El elenco para el reinicio incluye:

Banco Jabari como Will

Adrian Holmes como el tío Phil

Cassandra Freeman como la tía Viv.

Olly Sholotan como Carlton

Coco Jones como Hilary

Akira Akbar como Ashley

Jordan L. Jones como Jazz

Simone Joy Jones como Lisa

Jimmy Akingbola como Geoffrey, el mayordomo / administrador de la casa

¿Cuándo estará disponible para ver Bel-Air?

Bel-Air está disponible desde el 13 de febrero de 2022, también conocido como Super Bowl Sunday.

¿Dónde puedes ver Bel-Air?

En los EE.UU., la nueva serie estará disponible para ver en Peacock. El servicio de transmisión de NBC Universal tiene un nivel gratuito con publicidad, así como un nivel premium sin publicidad por $5 al mes.

NUESTROS PODCASTS