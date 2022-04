Beto Castillo es la voz en español para la versión de Latinoamérica de Dr. Strange | Fuente: RPP Noticias

Beto Castillo es la voz en español para la versión de Latinoamérica de Stephen Strange, mejor conocido como Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, cuya última entrega se estrenará el próximo 5 de mayo. Es mexicano y tiene más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento.

Antes de embarcarse en el doblaje actuado, Beto incursionó en el teatro y la música, incluso fue maestro de canto y director musical del proyecto televisivo X Factor Kids Latinoamérica. Por si fuera poco, también fue corista de grandes cantantes como Juan Gabriel, Cristian Castro, Enrique Guzmán, Flans, Angélica María y Ana Gabriel, entre otros.

INCONTABLES PERSONAJES

La voz de Beto Castillo ha dado vida a varios personajes, como Sheer-Khan en Mowgli; a Bérgamo en Dragon Ball Super; al Unicornio Flan y a Zephyr Breeze en My Little Ponny; a Burbujas, el Delfín Iluminati, en Bob Esponja: Un héroe fuera del agua; a la Tía Lydia en Hotel Transilvania; a Luke Skywalker en Star Wars episodios VIII y IX, a Maui en Moana y a Doctor Strange, considerado uno de sus personajes favoritos.

En una conversación con RPP Noticias, Castillo rememoró la curiosa anécdota de cómo logró quedarse con este importante personaje del Universo Cinematográfico de Marvel, "uno de los regalos más grandes" que le ha dado su carrera, la misma que le ha permitido "seguir jugando a lo que jugaba cuando era niño", ya sea como superhéroe o villano.

LA HISTORIA DE CÓMO LLEGÓ A SER LA VOZ DE DR. STRANGE

Todo empezó cuando Castillo estaba doblando a Maui, el famoso personaje de la cinta animada Moana. Ricardo Tejedo, un reconocido director de doblaje, quedó impresionado por su trabajo, pero lamentó no haberlo escuchado antes, pues consideró que su voz calzaba perfectamente con Dr. Strange; en ese entonces, todavía no tenían a la persona indicada para hacer el doblaje del superhéroe en la película "Hechicero supremo".

"Ambas producciones fueron estrenadas con una semana de diferencia. Como ahora Marvel también es propiedad de Disney, sería muy raro que los dos protagonistas masculinos de las dos películas estelares de Disney, tengan la misma voz", dijo Beto tras admitir que esta lógica le parecía válida y por tanto vio imposible la oportunidad de darle voz a Stephen Strange.

Pero el panorama dio giro inesperado cuando tuvo un encuentro con Raúl Aldana, quien fue director creativo de Disney Character Voices para Latinoamérica. Él le aseguró que no había ningún inconveniente en prestar su voz a Dr. Strange, así haya participado en Moana, puesto que ambas producciones son géneros distintos.

"Una cosa es live-action y otra es animación, son dos universos diferentes. Hice la prueba ese día y al día siguiente me avisaron que había quedado para el papel. Suspendimos la grabación de Moana para poder hacer Dr. Strange, que se estrenaba una semana antes; y después retomamos con Moana. Así fue como llegó el Dr. Strange a mi vida", expresó.



¿CÓMO NACE SU ADMIRACIÓN POR DR. STRANGE?

Su admiración por el personaje nace gracias a la profesión de su padre. "Mi papá es médico, entonces yo siempre he admirado a los doctores, siempre he pensado que ellos son superhéroes de la vida real y como siempre me ha gustado la magia y lo místico, pues era la combinación perfecta".

"El poder interpretarlo ha sido uno de los retos más difíciles de mi carrera como actor de doblaje, porque Benedict Cumberbatch es un tremendo actor y es un personaje que tiene muchos matices. Tuvo que perderlo todo, incluyendo su egocentrismo, su vanidad, su complejo de superioridad para empezar de cero y construir desde la humildad y el trabajo una nueva persona que lo lleva a convertirse en el 'Hechicero supremo'.



ARTISTA INVITADO AL "MOVIE CON"

Beto Castillo viene a Lima para participar en el "Movie Con", un evento que se realizará del 3 al 5 de mayo en el quinto piso de Arenales Plaza, donde hará una serie de actividades que permitirán a los visitantes conocer más acerca de su trabajo. También será parte de un conversatorio con motivo del Día Mundial de Star Wars, donde contará su experiencia de cómo fue interpretar a Luke Skywalker.



"Vamos a poder platicar acerca de mi carrera en el mundo del doblaje, voy a hacer un show donde les voy a cantar todas mis canciones de doblaje, poder convivir y tomar fotografías, video, autógrafos. Voy a dar algunas clases de canto y doblaje, hay para todos los gustos. Es la experiencia 360 que todos están buscando", comentó.



