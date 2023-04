Matt Damon, Leonardo Di Caprio y Will Smith se arrepintieron de haber rechazado papeles importantes en Hollywood. | Fuente: AFP

Es difícil imaginar que nuestras películas favoritas sean interpretadas por otros actores. Aunque parezca algo irreal, esto habría sucedido si algunas estrellas de cine no hubieran rechazado papeles icónicos en producciones cinematográficas. Pese a ser algo muy común en la etapa de castings, son pocos los actores que han confesado haberlo hecho.

El mundo no sería igual si el protagonista de 'Titanic' fuera Matt Damon. Tampoco sería lo mismo si Brad Pitt estuviera en el 'Náufrago' en lugar de Tom Hanks. Conoce los actores que rechazaron papeles protagónicos, pero se arrepintieron.

¿Matt Damon en 'Avatar'?

El actor se negó en 2007 a aparecer en 'Avatar', pese a que ganaría el 10% de lo recaudado. Al final, la producción de James Cameron decidió contratar a Sam Worthington. Luego de su estreno, la película se convirtió en la más taquillera de la historia llegando a obtener mucho dinero.

El actor expresó que le parece difícil volver a tener otra oportunidad con James Cameron: “Trabaja con tan poca frecuencia (...) Al tener que decir que no, supe que probablemente estaba dejando pasar la oportunidad de trabajar alguna vez con él”

¿Leonardo DiCaprio en 'Boogie Nights'?

En alguna otra dimensión DiCaprio encarnó a una estrella del porno. Esto habría ocurrido si no hubiera rechazado el papel protagónico en 'Boogie Nights', de Paul Thomas Anderson. Finalmente, Mark Wahlberg se quedó con su popular personaje. La propuesta se realizó en una reunión entre Leo y Anderson. Sin embargo, la poca experiencia del cineasta no terminó por convencer al actor.

DiCaprio confesó que le hubiera gustado participar en 'Boogie Nights'. Sin embargo, le preguntaron si hubiera reemplazado 'Titanic' por esa cinta: “No digo que lo hubiera hecho. Pero habría sido una dirección diferente, en cuanto a la carrera. Creo que las dos son geniales y me gustaría haber hecho las dos... La verdad es que, si no hubiera hecho Titanic, no podría hacer el tipo de películas o tener la carrera que tengo ahora, seguro”.

¿Will Smith en ‘The Matrix’?

El recordado actor de 'En busca de la felicidad' confesó haber rechazado el papel de Neo en 'The Matrix'. En ese entonces, muchos artistas no entendieron la idea principal de la cinta. En su canal de YouTube, Smith contó que habló con Lana y Lily Wachowski y confirmó el rumor.

Pese a ello, no se mostró enfadado y argumentó que él no lo habría hecho mejor que Reeves. “Keanu era perfecto, Laurence Fishburne era perfecto, así que probablemente yo habría estropeado The Matrix. La habría arruinado, así que les hice un favor”.

¿Brad Pitt en 'The Matrix'?

Aunque parezca increíble, Brad Pitt también rechazó el papel de Neo. Años después al preguntarle sobre esta decisión, el actor respondió que tomó “la píldora roja” a modo de broma. Una clara referencia a la película. Luego, explicó lo siguiente: “Vengo de un lugar, tal vez sea mi educación, [donde] si no lo conseguí, entonces no era mío. Realmente creo que [el papel] nunca fue mío. Era de otra persona”.

¿Christina Applegate en 'Legally Blonde'?

'Legally Blonde' es la favorita de varios, por lo que sería una tarea compleja imaginarla sin Reese Witherspoon. Sin embargo, la primera opción para interpretar a Elle Woods siempre fue Christina Applegate. Lamentablemente, la actriz confesó que no aceptó el papel, pues consideraba que se parecía a un personaje que ya había interpretado.

“Fue una decisión estúpida, ¿verdad? [Pero] Reese se lo merecía. Hizo un trabajo mucho mejor del que yo podría hacer, y esa es su vida, su camino”, señaló la actriz.

