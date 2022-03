Halle Berry fue reconocida con el SeeHer Award en los Critics Choice Awards 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Amy Sussman

La actriz Halle Berry recibió este domingo el premio SeeHer en los Critics Choice Awards 2022 por haber encarnado valores que abogan por representaciones justas de mujeres y niñas en la publicidad y los medios a lo largo de su trayectoria.

De las manos de Issa Rae, Berry tomó su galardón y pronunció un potente discurso a favor de la importancia de que las mujeres cuenten sus propias historias. Puso como ejemplo el guion de "Bruised", la cinta con la que debutó como directora y que terminó adaptando para que una mujer afroamericana pueda protagonizarla.

"[La narración de historias] puede aumentar nuestra conciencia y ayudarnos a pensar fuera de nosotros mismos y de nuestras circunstancias individuales", señaló. "Me di cuenta de que realmente necesitamos ver la realidad de los demás, sin importar cuán incómodos nos haga sentir, para que podamos dejar de juzgar y dejar de señalar con el dedo, y encontrar compasión y empatía por los demás".

"He estado en el negocio durante 30 años, y solía pensar que si podía hacer el papel de un hombre blanco, entonces estaba ganando. Pero, ¿sabes qué? ¿Quieres saber por qué eso no funcionó? Porque, si no lo sabías, no soy un hombre blanco", añadió Halle Berry. "Entonces, para que esos roles funcionen, tendrían que cambiarse sustancialmente. Tendría que estar escrito con la realidad de mi viaje, en toda su belleza y todo su dolor".

"Agradecida de vivir este momento"

En el resto de su discurso, Halle Berry manifestó sentirse "muy agradecida" por "vivir este momento en el que las mujeres se ponen de pie y contamos nuestras propias historias".

"Usaremos nuestra inteligencia emocional y contaremos historias que no encajen en nociones preconcebidas. No, contaremos historias que nos vean plenamente en todas nuestras multitudes y contradicciones. Porque tenemos confianza y tenemos miedo. Somos vulnerables y somos fuertes... ¡Somos todo y todo eso y todo al mismo tiempo!", agregó.

"Si negamos nuestras complejidades, entonces negamos nuestra humanidad. No siempre seremos bonitas y nunca seremos perfectas, pero lo que seremos siempre será honesto y verdadero, sin importar cuán incómodo te haga sentir. Estos son los historias que tenemos que luchar para contar, y estas son las historias que el mundo necesita ver. Entonces, a cada niña que se siente invisible y no escuchada, esta es nuestra forma de decirles: Te amamos y te vemos, y Te mereces todo lo bueno de este mundo", concluyó.

Antes de Halle Berry, Zendaya fue la estrella femenina que se llevó el premio SeeHer en los Critics Choice Awards.

