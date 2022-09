La reina Isabel II murió a los 96 años luego de haber dedicado siete décadas de su vida al servicio de la Corona británica. | Fuente: Netflix

La reina Isabel II murió a los 96 años luego de haber dedicado siete décadas de su vida al servicio de la Corona británica. La monarca se ha convertido en una figura icónica desde que asumió el trono en 1952 después de servir en el Servicio Territorial Auxiliar durante la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo de los años, numerosas actrices han asumido el papel de la reina Isabel II, tanto para la pantalla chica como para la grande. Desde la exitosa serie de Netflix 'The Crown' (La corona) hasta la película ganadora del Oscar 'The King's Speech' (El discurso del Rey), la reina ha aparecido en varias películas y programas de televisión.

Dos actrices nombradas como 'Damas del Imperio Británico' por la propia Isabel II, Helen Mirren y Emma Thompson, han interpretado previamente a la monarca. Si bien la reina deja un enorme legado en Gran Bretaña y la política internacional, su iconografía continúa en pantalla gracias al trabajo de destacadas intérpretes.



Emma Thompson, 'Walking the Dogs'

Emma Thompson interpretó a la reina Isabel II en la película de televisión británica 'Playhouse Presents: Walking the Dogs'. La película de 2012 captura el infame allanamiento del Palacio de Buckingham por parte de Michael Fagan en 1982.

Helen Mirren, 'The Queen'

La película de Stephen Frears 'The Queen', capturó las consecuencias de la muerte de la princesa Diana. Mirren ganó un Oscar por su interpretación de la reina Isabel II, y la cinta también fue nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Dirección, Diseño de Vestuario y Música.



Helen Mirren había ganado previamente un premio Tony interpretando a la reina en la obra 'The Audience', que más tarde inspiró 'The Crown' de Netflix.

Claire Foy, 'The Crown'

Claire Foy fue la primera actriz en dar vida a la reina en la serie de Netflix 'The Crown', ganó un Globo de Oro por capturar el ascenso de Isabel II como gobernante. La serie se estrenó en 2016, con Foy interpretando a la reina durante las dos primeras temporadas. Matt Smith interpretó a su esposo, el príncipe Felipe, con Vanessa Kirby como la hermana de la reina, la princesa Margarita.

Olivia Colman, 'The Crown'

La ganadora del Oscar, Olivia Colman, interpretó a la reina Isabel II en las temporadas 3 y 4 de 'The Crown'; ganó un Emmy y un Globo de Oro por su papel como la monarca.



Imelda Staunton, 'The Crown'

Imelda Staunton interpreta a la reina Isabel II en la quinta y sexta temporada de 'The Crown', junto a Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como el príncipe Carlos y Elizabeth Debicki como la princesa Diana. Las dos últimas temporadas abarcarán su hitoria desde 1990 hasta 2003.

Sarah Gadon, 'A Royal Night Out'

La comedia romántica de 2015 'A Royal Night Ou' mostró a una joven princesa Isabel (Sarah Gadon) y a su hermana, la princesa Margarita (Bel Powley) viviendo una noche fuera del Palacio de Buckingham para celebrar 'Día de la Victoria en Europa', cuando se declaró la paz en 1945.

Neve Campbell, 'Churchill: The Hollywood Years'

La película de Peter Richardson de 2004 está protagonizada por Neve Campbell como la princesa Isabel II, que se enamora de Winston Churchill (Christian Slater) durante la Segunda Guerra Mundial.

Freya Wilson, "The King’s Speech"

'The King’s Speech' se centra en el padre de la reina Isabel II, el futuro rey Jorge VI, interpretado por el ganador del Oscar Colin Firth, mientras lidia con un impedimento del habla durante la Segunda Guerra Mundial.

Jane Alexander, 'William & Catherine: A Royal Romance'

La actriz ganadora del premio Emmy y Tony, Jane Alexander, interpretó a la reina Isabel II en la película para televisión de 2011 'William & Catherine: A Royal Romance', que abordó el romance entre el príncipe William y Kate Middleton.

Jeannette Charles, 'The Naked Gun: From the Files of the Police Squad!'

Jeannette Charles fue una imitadora profesional de la reina Isabel II durante 50 años, con papeles en 'National Lampoon's European Vacation', 'The Naked Gun: From the Files of the Police Squad!', 'Austin Powers in Goldmember' y 'All You Need Is Dinero' En mayo de 2022, Charles dijo a The Guardian que sus papeles recibieron críticas por ser vistos como irrespetuosos con la monarca británica.

Maggie Sullivan, 'Harry & Meghan, A Royal Romance'

Maggie Sullivan interpreta a la reina Isabel II en la película de Lifetime de 2018 'Harry & Meghan, A Royal Romance' y su secuela de 2019, 'Harry & Meghan, Becoming Royal'.

Barbara Flynn, 'The Queen'

'The Queen' tuvo a cinco actrices que interpretaron a la reina Isabel II a lo largo de su vida. Barbara Flynn, Samantha Bond, Emilia Fox, Susan Jameson y Diana Quick hicieron el papel de la monarca en diferentes épocas de su reinado.

Rosemary Leach, 'Margaret'

La fallecida estrella británica Rosemary Leach interpretó a la reina Isabel II en la película para televisión de 2009 'Margaret', inspirada en la exprimera ministra Margaret Thatcher. La película recibió una reacción violenta del Palacio de Buckingham por insinuar que la reina había alentado a Thatcher a renunciar.

