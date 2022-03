Clea como Hechicera Suprema | Fuente: @DrStrange

La secuela del Hechicero Supremo, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, traerá muchas sorpresas, aunque aún no se confirman varias de las participaciones trascendentales para la cinta. Los fanáticos están a la expectativa de ver icónicos personajes del Universo de Marvel, entre ellos una de las hechiceras en los cómics del Doctor Strange, Clea.

Entre rumores y sugerencias

Hace un par de semanas, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, otorgó algunas declaraciones en relación con la nueva cinta del MCU, “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, el mandamás de Marvel indicó que un misterioso personaje se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel en la secuela de Doctor Strange, además de insinuar que siempre quisieron usar este personaje de alguna manera durante todo este tiempo. Si bien las declaraciones se prestan para distintos personajes, e incluso resulta un poco ambiguo, los fans ya desean ver a un personaje muy relevante en las historias del Hechicero Supremo en los cómics: Clea, uno de los aliados más antiguos e importantes de Stephen Strange.

En 2020, según el portal de noticias The Illuminerdi, el UCM buscaba para la cinta de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” una actriz de la misma edad de Benedict Cumbertbatch.

¿Quién es Clea?

Clea es la discípula y amante de Stephen Strange, su primera aparición fue en el número 126 de Strange Tales de 1964, creada por los legendarios Stan Lee y Steve Ditko. Aunque en un principio fue presentada como la “mujer cautiva” o la “misteriosa chica de cabello platinado”, más adelante desarrollaron al personaje, siendo su padre discípulo cercano de Dormammu. Dos años después de su primera aparición fue revelado finalmente su nombre, la hechicera es famosa por sus formidables habilidades, asi como por su relación entre idas y venidos con Doctor Strange. Al pasar el tiempo se reveló que Clea era hija de Umar y Sobrina de Dormammu, villanos constantes del Hechicero Supremo y descendientes de la raza Faltine.

Con el pasar de los años, Clea fue discípula de Doctor Strange e incluso logró estar a la par de habilidades mágicas con el Hechicero Supremo y, hablando de ese título, ella también logró ser la Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura.

Pese a tener un importante rol en la historia de los cómics, Clea rara vez ha logrado saltar a la pantalla. Su única aparición viene de la película de 1978 de Dr. Strange, en la que Clea Lake es una mujer sin poderes que busca refugio para lograr salvaguardarse de la hechicera Morgan Le Fay.

Primera aparición de Clea en los cómics | Fuente: marvel.com

En el cine y sus conexiones

La rumoreada introducción de Clea sería de suma importancia y podría sacar a luz un nuevo aspecto de Doctor Strange, ya que la relación entre estos dos ha jugado un rol importante en las tiras cómicas. Incluso lograron contraer matrimonio para convencer a Umar (madre de Clea) para que pueda ayudarlos a derrotar a Dormammu.

Por otro lado, no hemos visto a Strange entablar una relación amorosa en el UCM, si bien Christine Palmer ha jugado dicho rol, cada uno a tomado distintos rumbos, tal como vimos en el trailer de “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, donde la Doctora Palmer se encuentra celebrando su boda cuando un evento multiversal ocurre. Incluso no sería nada descabellado lograr ver un conflicto amoroso.

