"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" es una de las películas más esperadas de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Con fecha confirmada, el próximo 5 de mayo en el Perú, las teorías alrededor de lo que podríamos ver en esta cinta sigue en aumento.

Al igual que pasó con "Spider- Man: No Way Home", donde se especulaba el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Peter Parker y que terminó resultando cierto, para esta nueva cinta se espera el cameo de personajes claves, no solo del UCM, sino también de los X-Men e incluso de las versiones live action de algunos personajes introducidos en la seri "What if..?".

¿Será esta cinta el ingreso al UCM de los X-Men? ¿Veremos a algunas variantes de Iron-Man o Capitana Marvel? Estos son algunos de los cameos más esperados y, que el 5 de mayo, podríamos ver en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

DOCTOR STRANGE OSCURO

La versión más oscura de Doctor Strange, que pudimos ver en la serie "What if...?", fue parte del tráiler oficial de la esperada secuela. Esta variante del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch podría fungir como un aliado para detener el caos del multiverso.

CHARLES XAVIER

El personaje interpretado en la saga de X-Men por Patrick Stewart podría llegar al UCM en esta cinta. Muchos especulan que la voz que le habla a Strange en una especie de tribunal, como vimos en el tráiler, es la del icónico actor. De acuerdo a las teorías, el Profesor X sería parte de Los Iluminati.

UNA VARIANTE DE MORDO

En el tráiler vimos al personaje de Chiwetel Ejiofor pero con un cambio de look: ¿estamos frente al mismo personaje que vimos en la primera cinta de "Doctor Strange" o es una variante más poderosa? Teorías mencionan que incluso sería, en su universo, el Hechicero Supremo y pertenecería al grupo de Los Iluminati.

UNA VARIANTE DE CHRISTINE PALMER

Si bien se sabía que el personaje de Rachel McAdams iba a ser parte del elenco de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", aún no queda claro si será una variante su personaje o la misma Christine que conocemos desde la primera cinta. ¿Cuál será su papel?





WOLVERINE... PERO UNA VARIANTE

Las teorías también hablan de la presencia de Wolverine en la secuela, pero no como lo conocemos: no sería Hugh Jackman, actor que le ha dado vida a Lobezno en la saga de los X-Men y que tuvo su final en la cinta Logan, sino que daría paso a una variante interpretado por Daniel Radcliffe.

¿Llegaremos a ver este cameo en pantalla?

DEADPOOL

La teoría de la presencia de Deadpool surge desde que el póster oficial salió a la luz. En un reflejo, se puede ver una misteriosa mancha roja que muchos han identificado con el antihéroe. Además, se debe recordar que en la última cinta de Deadpool, este personaje era un asiduo de los viajes multidimensionales.

¿Habrá llegado a ese universo solo o lo traerían por algún motivo?





REED RICHARDS

Mr. Fantástico es otro de los personajes que podrían tener un cameo en la cinta. Su presencia se daría en el grupo de Los Iluminati, junto a un esperado Charles Xavier. ¿Se hará realidad esta interacción?

Recordemos que el remake de "Los 4 fantásticos" es uno de los próximos proyectos de Marvel Studios.





