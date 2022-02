La cinta de Marvel más esperada de los próximos meses lanzó un impresionante tráiler que da más detalles de lo que veremos en esta película dirigida por Sam Raimi | Fuente: Captura/ Marvel Studios

El caos del multiverso ha llegado. Marvel Entertaiment lanzó el tráiler de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la cinta más esperada del UCM en los próximos meses y que promete- según podemos ver en este impresionante tráiler- más oscuridad, esperados personajes y una historia potente.

El tráiler de la pelícual dirigida por Sam Raimi nos deja muchos momentos claves para entender (si es que es posible) a qué nos enfrentaremos el próximo 5 de mayo, cuando "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" llegue a los cines a nivel mundial.

Como sabemos, esta secuela de "Doctor Strange" está ambientada cronologicamente en el UCM luego de lo que vimos en "Avengers: Endgame", "Spider-Man: No Way Home" y la serie "WandaVision". El tráiler tiene impactantes diálogos y escenas, pero un momento ha causado revuelo en las redes sociales: vemos a Stephen Strange estar enmarrocado y ser llevado por robots a una especie de panel y escuchamos una voz que parece reforzar los rumores de las últimas semanas: se escucha una voz que podemos indetificar como Charles Xavier, el profesor X interpretado por Patrick Stewart. Aunque no vemos el rostro del legendario actor, escuchamos una voz muy parecida a la suya. ¿Estamos frente a la develación de Los Illuminati de Marvel?

MIRA EL TRÁILER DE "DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS"



¿QUÉ VEMOS EN EL TRÁILER DE "DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS"?

Al inicio del tráiler vemos como Stephen Strange sufre de pesadillas recurrentes, luego de lo que vimos al final de "Spider-Man: No Way Home", y parece que el caos ha llegado al multiverso. Vemos a Wong decirle que abrió una puerta en el multiverso y no se sabe quiénes (o qué) han saltado por esas aberturas.

En el tráiler vemos también el regreso de Mordo e incluso a la versión más oscura de Doctor Strange que vimos en la serie animada "What if..?" y que parece haber dado un salto al UCM.

La otra protagonista del tráiler es, sin duda, Wanda, quien después de lo que vivió en "WandaVision" ha tomado un camino solitario para aprender sobre su poder como la Bruja Escarlata y estudiar el Darkhold.









