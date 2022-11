‘Suzume no tojimari’ narra la historia de Suzume, una adolescente de 17 años del norte de Japón, y Sota, un viajero errante que se dedica a sellar puertas mágicas. | Fuente: Difusión

La nueva película del cineasta japonés Makoto Shinkai, Suzume no tojimari (La cerradura de puertas de Suzume, 2022), se estrenó este viernes en Japón, de la que se espera se convierta en un éxito en salas, después de que su cinta Kimi no nawa (Your Name, 2016) rompiera todos los récords en taquilla.

Considerado uno de los mayores referentes de la animación japonesa actual, Makoto Shinkai (1973) regresa a la gran pantalla del país asiático con el que supone su quinto largometraje, una película que narra la historia de Suzume, una adolescente de 17 años del norte de Japón, y Sota, un viajero errante que se dedica a sellar puertas mágicas.

Los protagonistas, que se encuentran por casualidad aunque creen haberse visto en el pasado, deciden aunar esfuerzos para sellar estas puertas mágicas, además de adentrarse en los traumas de la joven Suzume, que había perdido a su madre doce años antes.

Ambos personajes se embarcan en un viaje por carretera a través de Japón donde visitan varias prefecturas y se hace referencia también a la historia reciente del país asiático y el terremoto y tsunami de marzo de 2011, que desencadenó un apagón nuclear y la evacuación de centenares de miles de personas.

El dominio visual característico de Shinkai con decorados altamente realistas se entrelaza también en esta cinta con la música, un elemento clave en su cinematografía, para la que cuenta una vez más con la banda de rock japonesa Radwimps, también responsables de las bandas sonoras de Kimi no nawa y Tenki no ko (El tiempo contigo, 2019).

La relevancia de Makoto Shinkai

Aunque era conocido por varios cortos y mediometrajes, Makoto Shinkai saltó a la fama de la mano de Your Name, una película que batió varios récords de taquilla en el país asiático y es todavía hoy la quinta más vista, después de Guardianes de la noche: Tren infinito (2020), El viaje de Chihiro (2001) y otros clásicos como Titanic (1997) o Frozen (2014).

Este filón ayudó a Japón a batir en 2016 su récord de espectadores en 40 años y convertirse en una de las películas de anime más vistas en todo el mundo.

Se espera que Suzume no tojimari, que todavía no tiene nombre occidental, llegue a las salas europeas a principios de 2023. (EFE)

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: