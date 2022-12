Marvel Studios actualizó la lista de sus estrenos para 2023. | Fuente: Marvel Studios

Marvel Studios confirmó el estreno de al menos 12 nuevas producciones de su Universo Marvel para el 2023. Doce películas y series llegarán el próximo año a las salas de cine y a la plataforma de streaming de Disney. La serie de "Blade" podría convertirse en la producción número 13, si es que logra estrenarse en noviembre de 2023 como se planea. Sin embargo, el proyecto liderado por Mahershala Ali podría no llegar en esa fecha, luego de que su director Bassam Tariq renunciara.

A continuación, el calendario de estrenos de Marvel para el 2023:

El 17 de febrero de 2023 llegará al cine una de las cintas más esperadas de la fase 5, la primera de esta etapa del UCM.

Esta cinta traerá de nuevo a un villano ya conocido: Kang el Conquistador, personaje que no veíamos desde la serie de Loki cuando nos enteramos de que era el protector de las líneas temporales y dueño de los multiversos.

La tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia llega el 5 de mayo. El primer tráiler de la tercera cinta de la saga de superhéroes galácticos nos presenta a los héroes en su aventura post Thor: love and Thunder, la más reciente cinta en la que los vimos. La cinta llegará a los cines el próximo 4 de mayo de 2023.

“Nos hemos ausentado por mucho tiempo”, dice Star Lord, resaltando que desde 2017 no tienen su cinta en solitario. El traje que lucen los Guardianes es el clásico sacado de los cómics, un gran guiño para los fanáticos. Los superhéroes llegan a un planeta similar a la Tierra y no tienen un recibimiento esperado.





Llegará a los cines el 2 de junio. Está previsto que el largometraje animado llegue a todos los cines del mundo en junio de 2023. Inicialmente estaba programado para octubre de 2022, pero debido a los problemas relacionados con la pandemia, la distribuidora optó por retrasarlo para asegurar la calidad de la película.

Spider-Man tendrá que lidiar con The Spot, un villano que se caracteriza por usar un traje completamente blanco y con puntos negros por todo su cuerpo. Es en realidad el Dr. Jonathan Ohnn, otro más de los personajes malvados del mundo de Marvel.

Originalmente trabajaba para Kingpin, el archienemigo de Daredevil, quien le encargó buscar una forma de replicar los poderes de Cloak. Mientras investigaba, el científico logró abrir un portal a otra dimensión, de la que creía que venían las habilidades que buscaba.

La cinta que reunirá a Capitana Marvel, Ms Marvel y Fotón llegará al cine el 28 de julio. Kamala Khan, Ms Marvel, hizo su aparición en los cómics en el año 2014. Ella adquirió sus poderes a raíz de un gen “inhumano” que fue activado tras los hechos de la saga "Infinity". Estos poderes son, básicamente, la capacidad de alargar su cuerpo, ya sean las extremidades o el torso. Sin embargo, en la serie veremos estas habilidades algo modificadas.

A Ms. Marvel también la veremos en la secuela de “Capitana Marvel”, “The Marvels”, donde Iman Vellani compartirá roles con Brie Larson y Teyonah Parris, a quien vimos en “WandaVision”.

¿Y LAS SERIES?

Para el 2023, se esperan los estrenos de series como la temporada 2 de "What If...?", "Secret Invasion", "Echo", la temporada 2 de "Loki", "Ironheart", la serie de animación "X-Men 97" y "Agatha Harkness Coven of Chaos", cuyas fechas de lanzamiento aún no conocemos.

