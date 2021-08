Ryan Reynolds protagoniza "Free Guy", una película que refleja la industria de los videojuegos dentro y fuera de la realidad virtual. | Fuente: 20th Century Studios

“Free Guy”, protagonizada por Ryan Reynolds, llegó al cine con una propuesta que estaba destinada a hacerse realidad sin una pandemia de por medio, pero ahora le agradece. En pleno confinamiento, cuando más personas se quedaban sin actividades en casa, el interés por probar videojuegos –especialmente los famosos battle royale– creció mucho más y expandió su impacto.

Sin atisbos a demasiadas explicaciones o cuestionamientos del mundo de realidad virtual, la historia de “Free Guy” se centra en Guy (Ryan Reynolds), un personaje no jugable del videojuego “Free City”, que decide tomar control de su propia “vida” impulsado por un repentino flechazo de amor. Así es como se convierte en un verdadero jugador sin una persona real detrás del teclado.

Poco a poco, este NPC llega a ser una tendencia por su habilidad para acabar con las peleas sin demasiada violencia… A pesar de que este sea el principal atractivo de la era moderna del género battle royale. El protagonista viste un traje aburrido y porta los lentes que le permiten ver todas las opciones para jugadores en su realidad, es decir, el mundo digital.

Los videojuegos al cine: ¿Cómo se hizo “Free Guy”?

El equipo detrás de “Free Guy” contó a RPP Noticias cómo fue el proceso para reflejar la esencia de los battle royale en la pantalla grande. “Jugamos diferentes tipos de videojuegos. Ojalá todos los gamers puedan reconocer algunos [que fueron de inspiración], tomamos algo de ‘Fortnite’ y otros más”, admite Swen Gillberg, supervisor de efectos especiales.

George Richmond, director de fotografía, detalló que una de las primeras ideas para filmar la película era lograr que la estética del videojuego, donde vive Guy, y de la vida real, donde se encuentran Millie y todos los desarrolladores, se distingan: “Lo primero en lo que nos enfocamos era utilizar diferentes formatos de cámara”.

“Nos permitió filmar con mucha más amplitud y una pequeña distorsión, así que los edificios y los postes nunca se mantienen rectos y sólidos como en los videojuegos”, comentó. Por otro lado, Richmond plasmó el mundo real con un lente que transmite una apariencia mucho más cinematográfica.

"Free Guy" lleva los efectos visuales de los videojuegos al cine | Fuente: 20th Century Studios

“En un aspecto visual es muy diferente [el mundo real al del videojuego]”, explica y agrega que también se delimitó los colores para cada escenario. Por ejemplo, en “Free City”, la fotografía es más saturada y colorida, mientras que el mundo real toma una paleta de colores con leves tonos de negro.

El consejo final de Swen Gillberg, mente detrás de los efectos especiales, es volver a ver “Free Guy” para descubrir todos esos detalles que son difíciles de captar la primera vez en el cine, especialmente, aquellos las referencias a videojuegos. “Si miras atentamente en el fondo verás todo tipo de bits que probablemente no notaste en la primera pasada”, concluye.

“Free Guy” estrenó el pasado 12 de agosto en cines.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.