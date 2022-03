Figuras oficiales revelaron un nuevo personaje que llegará al MCU en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. | Fuente: Marvel

Los tráilers y los pósters no son los únicos medios para conocer más detalles sobre el estreno de una película. Hay artículos de colección que están relacionados a una producción cinematográfica y pueden dar pistas de lo que puede suceder en un filme, aunque a veces exista el riesgo de caer en el territorio de los spoilers.

Al respecto, Marvel.com acaba de presentar la primera colección de Funko Pops para la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Lo curioso de estas figuras es que ofrecen un vistazo de algunas caras nuevas que aún no hemos conocido en los avances audiovisuales de la esperada cinta.





LAS VARIANTES DE STEPHEN STRANGE

Además de tener a Doctor Strange en su versión tradicional, la serie de figuras también incluye a sus variantes; nos referimos a Defender Strange y Supreme Strange, este último aparece sin la característica barba del personaje y con un traje completamente nuevo.

Además del protagonista de la nueva película de Marvel, los populares coleccionables también tienen en su lista a Wanda Maximoff (Scarlet Witch), America Chavez, Wong y Rintrah, quien apareció brevemente en el tráiler más reciente de la segunda película de Doctor Strange.

UN NUEVO PERSONAJE

Las revelaciones de las nuevas figuras de Funko para "Doctor Strange In the Multiverse of Madness", también han dado a conocer a otro personaje que aparecerá en la cinta. Se trata de Sara Wolfe, quien aparentemente será la secretaría de Doctor Strange y el interés amoroso de Wong.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madnes" (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) está destinada a ser la secuela de Doctor Strange (2016) y la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Sara no había aparecido en el material oficial de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' hasta ahora y se desconoce qué rol jugará en la trama de la nueva película de Marvel.

ESTRENO DE 'DOCTOR STRANGE 2'

La cinta está dirigida por Sam Raimi a partir de un guion escrito por Jade Bartlett y Michael Waldron, y está protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, junto a Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madnes" está programada para ser estrenada en Estados Unidos el 6 de mayo de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel.

