George Clooney afirmó que no fue Batman en ‘The Flash’: "¿Dónde estaban mis pezones de goma?"

El actor descartó una vez vestirse más del murciélago. "No creo que haya suficientes drogas en el mundo para regresar", comentó.

A The Flash no le fue muy bien en la cartelera y, sobre todo, en las críticas. Pero tuvo algunos elementos que han sido importantes de resaltar como la vuelta de Michael Keaton como Batman y el inesperado regreso de George Clooney también como Bruce Wayne.

Es un hecho que nadie se esperaba ver a George Clooney en esta película. El motivo es claro: es considerado por la crítica como el peor Batman de la historia. Incluso, él mismo lo admitió en una entrevista con la revista Empire en el año 2013.

“Soy la persona menos calificada para emitir comentarios sobre quién puede interpretar el papel de Batman, debido a que terriblemente destruí el personaje”, indicó Clooney en ese momento.

Admite que no volverá a ser Batman

10 años después de esa declaración, George Clooney sigue pensando que lo mejor es no vestirse como el murciélago. Recientemente, en la premiere en Los Ángeles de su nueva película como director The Boys in the Boat, volvió a bromear sobre el tema y descartó toda posibilidad. "No creo que haya suficientes drogas en el mundo para regresar", indicó de primera mano a Entertainment Tonight.

Después, Clooney bromeó con su personaje de Batman. "Volví porque había tanto furor para que volviese como Batman... Era un clamor. Eso me hizo decir, '¿Dónde están mis pezones de goma?' Me contestaron, '¿Podemos hacerlo sin ellos?' Y respondí, 'Bueno, no es mi Batman realmente, ¿no?'", afirmó.

¿De qué trata The Boys in the Boat, la última película de George Clooney como director?

Está centrada en los años 30, en medio de la Gran Depresión de Estados Unidos. Cuenta la historia del equipo de remo de la Universidad de Washington, desde sus comienzos hasta ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.