El actor cómico Gilbert Gottfried falleció a los 67 años, de una enfermedad muscular. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Angela Weiss

Su gestualidad y voz eran únicas, un combo perfecto que se pudo ver en películas como “Adorable criatura” (1, 2 y 3) o en “Un detective suelto en Hollywood 2”. Gilbert Gottfried, quien participó en numerosas comedias de Hollywood, falleció el martes 12 de abril a los 67 años, víctima de distrofia miotónica tipo 2, una rara enfermedad que ataca los músculos.

A través de Twitter, la familia del actor publicó un mensaje donde dio a conocer su muerte:

“Estamos desconsolados de anunciar el fallecimiento de nuestro querido Gilbert Gottfried después de una larga enfermedad. Además de ser la voz más icónica de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre de sus dos hijos pequeños. Aunque hoy es un día triste para todos nosotros, sigan riéndose lo más fuerte posible en honor de Gilbert”.

Gilbert Gottfried nació en Brooklyn, Nueva York, y comenzó a hacer stand-up comedy a la edad de 15. A inicios de los 80, formó parte del elenco de "Saturday Night Live", y más tarde empezó aparecer en comedias como “Un detective suelto en Hollywood 2”, protagonizada por Eddie Murphy.

En los 90 se le vio aún más en comedias como “Adorable criatura”, donde fue la víctima favorita del protagonista, y también en “Mira quién habla”. Uno de sus roles más recordados es como el loro Iago, de “Aladino”. También dio su voz a muchos personajes animados, aunque fuera de la pantalla fue conocido por su incorrecto sentido del humor.

Reacciones ante la muerte de Gilbert Gottfried

La muerte de Gilbert Gottfried ha provocado reacciones de muchos de sus colegas de Hollywood, como es el caso de Jason Alexander, el recordado George Constanza de “Seinfield”, quien escribió en Twitter: “Gilbert Gottfried me hizo reír en momentos en que la risa no era fácil. ¡Qué regalo! No lo conocí bien, pero me encantó lo que compartió conmigo. Mis mejores deseos y condolencias a su familia”.

Judd Apatow, otro genio de la comedia, también se sumó a los elogios a Gilbert: “Nadie fue más divertido que @RealGilbert en seguidilla. Podría ponerte en una histeria convulsiva. También era el hombre más dulce. Su podcast es un tesoro de comedia. Qué terrible pérdida. Envío mis condolencias y amor a Dara y su familia”.

El comediante de stand-up y televisión Dabe Cook escribió en la misma red: “Envío amor a @RealGilbert, su esposa de Dara, su familia y fans. Gilbert Gottfried nunca dejó de ser divertido. Era un tipo encantador, siempre amable e hizo feliz a mucha gente”.

Mark Hamill también tuvo palabras para Gottfried: “Era una voz única en la comedia en muchos niveles. ¡Impredecible, único, hilarante e insustituible! Gracias por toda una vida de risas, señor”.

