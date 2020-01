Globos de Oro 2020: Vuelven las críticas por ausencia de mujeres en el premio a Mejor dirección

Greta Gerwig es la directora de la nueva adaptación de "Mujercitas". | Fuente: AFP

Los Globos de Oro 2020 se podrán ver este domingo 5 de enero con grandes expectativas por cintas favoritas del público que se debatirán por el galardón. A pesar de ello, el foco de atención viene centrándose ­—nuevamente—en la ausencia de directoras femeninas nominadas a Mejor dirección de un filme.

Una de ellas es Greta Gerwig, la directora de “Mujercitas”, quien ha sido ignorada por segunda vez en los Globos de Oro. En el 2018, no se le consideró para ser nominada a la categoría de Mejor dirección en la gala. Esa noche, su primera cinta “Lady Bird”, nominada a Mejor película de comedia o musical, se llevó el galardón.

Durante la presentación del premio a Mejor dirección, Natalie Portman no pudo evitar culminar la frase con un “y aquí están todos los nominados hombres”. El gesto fue en referencia a Gerwig, quien se encontraba en la audiencia, y fue aplaudido con euforia por todos los presentes.

Ahora, la directora que nació actuando en el cine mumblecore vuelve con una diferente apuesta en la premiación: la nueva adaptación de “Mujercitas”. Sin embargo, esta vez su película solo obtuvo dos nominaciones —Mejor actriz principal para Saoirse Ronan y Mejor banda sonora—en los Globos de Oro 2020.

OTRAS DIRECTORAS DE LA TEMPORADA

“The Farewell”, que recibió una nominación como Mejor película extranjera y Mejor actriz principal, está dirigida por Lulu Wang. La trama va acerca de una joven china inmigrante que vive en Estados Unidos, y mantiene una relación muy cercana con su abuela a pesar de que esta se quedó en el país oriental. Un día descubren que la abuela está enferma de cáncer, pero la costumbre china indica que lo mejor es no contárselo y pasar los últimos momentos a su lado.

La cinta está producida por el estudio A24, y se grabó en Estados Unidos y China. Asimismo, el guion se inspiró en la vida y familia de la directora. Wang tampoco recibió una nominación como Mejor directora.

Otra de ellas es Céline Sciamma, la directora francesa a cargo de “Protrait of a Lady on Fire”, también nominada a Mejor película extranjera. La película de género LGBT ha sido valorada positivamente a nivel mundial.

Sciamma es una destacada cineasta en Francia con diversas producciones en su filmografía y con reconocimientos en festivales como Cannes o Berlín. En sus películas se pueden encontrar temas como la identidad de género, homosexualidad, feminismo, etc.

“Hustlers”, de Lorene Scafaria, también conforma una de las películas más comentadas en el 2019 por tratarse de un drama y comedia negra. Además, la artista Jennifer López logró una nominación como Mejor actriz de reparto en los Globos de Oro 2020.

La directora estadounidense cuenta con una amplia filmografía, entre las más conocidas se encuentran “ Nick & Norah's Infinite Playlist”, “Whip It”y “Seeking a Friend for the End of the World”. Su más reciente filme no logró una nominación para ella como Mejor directora, pero obtuvo críticas positivas en Estados Unidos.

Las cuatro mujeres estarán presentes —a través de sus películas—en los Globos de Oro 2020, y las críticas hacia la premiación se hacen notar cuando se trata más de una directora mujer detrás de una cinta en la carrera de los premios.

DATO

La última directora nominada en la historia de los Globos de Oro fue Ava DuVernay en el 2015, y la anterior a ella fue Kathryn Bigelow, en el 2013.