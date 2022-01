Las predicciones en las categorías más importantes de series y películas de los "Globos de Oro 2022". | Fuente: Netflix | HBO Max

La más reciente edición de los Globos de Oro se realizará el próximo 9 de enero y las predicciones para los ganadores en las categorías más importantes ya empiezan a resonar con mayor intensidad. Sin embargo, pese a que esta gala marca el inicio de la temporada de premios del cine y la televisión, hay que tener en cuenta que la ceremonia ha ido perdiendo brillo en los últimos meses, debido a las denuncias de corrupción y falta de diversidad entre los miembros de la organización. Además, en mayo de 2021, Warner Media, Netflix y Amazon Studios anunciaron un boicot, lo cual fue secundado por la cadena NBC que señaló que no transmitirían los premios del 2022, la primera vez desde 1996.

En un intento de recuperar su imagen, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), responsable de estos galardones, dejó de lado el glamour de la tradicional alfombra roja para enfocarse en su labor filantrópica. Incluso, decidió aprobar un nuevo código de conducta y admitir a 21 nuevos miembros, entre ellos varios hispanos y afroamericanos. Pese al esfuerzo, la cadena de televisión NBC ha mantenido su decisión de no transmitir la ceremonia.

Al fin y al cabo, se trata de una competencia donde se evalúa y valora el trabajo de las distintas producciones que aspiran a tener un reconocimiento internacional en el cine y la televisión. En ese sentido, RPP Noticias consultó a tres críticos y expertos en cine para conocer su punto de vista sobre qué series o películas deberían llevarse el máximo galardón, que podría marcar una tendencia en la temporada de premios que inicia.

PREDICCIONES A MEJOR PELÍCULA DRAMA

La mayoría de los críticos coinciden en señalar que la categoría a Mejor Película Drama, en esta edición, está más reñida que nunca. "Belfast" y "The Power of the Dog" (El poder del perro), protagonizada por Benedict Cumberbatch, aspiran a llevarse este importante galardón, pues ambas cuentan con siete nominaciones cada una.

Raúl Ortiz, periodista, crítico de cine y docente de la UCAL: "Cuando hay películas que tienen más de cinco nominaciones, se podría decir que empiezan a marcarse un camino que luego se replica en otro tipo de premios. Es este caso, creo que las dos (Belfast y The Power of the Dog) parten con cierta ventaja. Es más, diría que el protagonista de 'El poder del perro', Benedict Cumberbatch, quien también protagonizó 'Spiderman: No Way Home', podría llevarse el premio a mejor actor".

Juan Carlos Ugarelli, periodista cinematográfico de las Horas Rojas y Cinencuentro: "La categoría de Mejor Película Drama está muy reñida. Mi favorita es 'El poder del perro', de la directora Jane Campion. Es un wéstern fascinante que se transforma lentamente en un thriller psicológico y que analiza de diferentes aristas la construcción de la masculinidad y la represión de los deseos sexuales".

Alberto Castro, director y productor audiovisual: "Como sabemos, los Globos de Oro tienen dos categorías en películas: Mejor Drama y Mejor Comedia Musical. Curiosamente en la categoría Mejor Drama están concentradas las mejores películas del año, pero creo que, en esta edición, las mejores películas están en la categoría de Mejor Comedia Musical. Sin embargo, creo que se siente un espíritu de premiar a películas como 'Belfast' por el lado del drama".



PREDICCIONES A MEJOR PELÍCULA COMEDIA MUSICAL

Sobre la categoría Mejor Comedia Musical, las preferencias de los críticos apuntan a "West Side Story", la cinta de Steven Spielberg que obtuvo cuatro nominaciones a los Globos de Oro y que compite con las aclamadas "Cyrano", "Don’t Look Up", "Licorice Pizza" y "Tick, Tick … Boom!".

Raúl Ortiz, periodista, crítico de cine y docente de la UCAL: "'West Side Story' de Steven Spielberg es una muy buena película que podría pelear por algo también en esta edición de los Globos de Oro".

Juan Carlos Ugarelli, periodista cinematográfico de las Horas Rojas y Cinencuentro: "En la categoría Mejor Película Comedia Musical, mi preferida es 'West Side Story' (Amor sin barreras). Con un pie puesto en el clasicismo y el otro en la modernidad, el director Steven Spielberg y el guionista Tony Kushner, crean un gran espectáculo que hace guiños sutiles a temas actuales como la migración, el racismo y nacionalismo enfermizo".

Alberto Castro, director y productor audiovisual: "'Licorice Pizza' de Paul Thomas Anderson y 'West Side Story' de Steven Spielberg son para mí, posiblemente, las mejores películas del año pasado y deberían ganar una buena cantidad de premios. Creo que 'Don’t Look Up' podría llevársela por el peso del reparto, pero ojalá que 'West Side Story' y el cariño que le tienen a Spielberg, pueda ayudarla a ganar".

PREDICCIONES A MEJOR SERIE DE DRAMA Y COMEDIA



Sin duda, "Succession" y "El Juego del Calamar" son las que tienen más posibilidades de llevarse el premio a Mejor Serie de Drama. Por otro lado, en la categoría Mejor Serie de Comedia, las opiniones se dividen entre "Hacks", "Only Murders in the Building" y "Ted Lasso".

Raúl Ortiz, periodista, crítico de cine y docente de la UCAL: "En el caso de Mejor Serie Drama, creo que mi favorita, y de la crítica en general, es 'Succession'. La serie de HBO, que llegó a su tercera temporada el año pasado y que tiene un elenco realmente contundente, tiene grandes posibilidades de arrasar en los premios, le sigue con algunas posibilidades 'The Mornig Show' y en la categoría Mejor Serie Comedia está 'Ted Lasso'".

Juan Carlos Ugarelli, periodista cinematográfico de las Horas Rojas y Cinencuentro: "En la categoría Mejor Serie de Drama, posiblemente las dos candidatas con mayores opciones de triunfo son 'El Juego del Calamar', que fue un suceso a nivel mundial, y 'Succession', cuya tercera temporada ha obtenido excelentes críticas, por algo es la serie más nominada de este año con un total de 5 candidaturas".

Alberto Castro, director y productor audiovisual: "Desde el lado de las series, en la categoría comedia, será muy interesante ver la batalla entre 'Hacks', la serie de HBO Max con Jean Smart como protagonista y 'Ted Lasso', que es la que ha estado ganando los Emmy y otros premios. Creo que ambas series son fantásticas, son muy distintas y brillantes a su propia manera. En caso de la Serie Drama va a ser muy interesante ver qué tanto efecto ha tenido 'El Juego del Calamar', el peso del fenómeno podría hacer que gane, más allá de que, definitivamente, la mejor serie la categoría dramática es 'Succession', una serie superlativa, muy por encima de todo lo que se ha hecho hasta este año en la televisión”.



