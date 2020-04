El elenco se reunirá para alentar durante los tiempos de pandemia. | Fuente: Disney

El recodado cast del popular musical de Disney. ‘High School Musical’ se reunirá este jueves 16 de abril para interpretar ‘We are all in this together’ a modo de un aliento solidario durante esta cuarentena que se ha dado en distintos países tras la pandemia de coronavirus. El hecho es organizado por la cadena de ABC.

El reencuentro contará con la participación de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel , quienes tendrán a cargo uno de los clásicos temas de esta película. Además, contará con la participación de Ariana Grande, Christina Aguilera o Demi Lovato.

Los fondos recaudados durante la transmisión irán directamente para las organizaciones benéficas que están proporcionando comida a familias que atraviesan un momento complicado a nivel financiero.

Kenny Ortega, director de las tres películas de High School Musical indicó que si bien en un primer momento no lograron ponerse en contacto con Zac Efron, pero cuando por fin lo hizo, este se apuntó inmediatamente con sus compañeros de reparto.

“Todo el mundo dijo que sí muy rápido, y el público lo notará por la manera en que se han unido. Saben que se trata de una oportunidad única para animar a la gente”, expresó. Además, indicó que eligió este tema ya que es en cierto modo un himno para quienes fueron en algún momento seguidores de la serie.