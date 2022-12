'Una pareja explosiva' trata de un súper policía chino y un rebelde detective estadounidense que unen sus fuerzas para resolver casos. | Fuente: Instagram

Jackie Chan y Chris Tucker le dieron vida a un par de policías en una de las comedias favoritas del público: “Una pareja explosiva”. En la cinta, el inspector Lee (Chan) tiene como compañero a James Carter (Tucker) para poder resolver el caso que se les había encomendado.

La película sobre las aventuras de esta pareja dispareja llegó a recaudar 240 millones de dólares cuando solo tuvo un presupuesto de 33 millones por lo que se realizó una trilogía. Tras rumores de una cuarta entrega, Jackie Chan confirmó que ya se trabaja en la cuarta cinta.

De acuerdo con Deadline, el actor y acróbata estuvo en el Festival de Cine del Mar Rojo y, durante una charla, el protagonista reveló que se está trabajando en la nueva entrega: “Estamos hablando de la parte 4 en este momento”, comentó.

Hasta el momento solo reveló que se van a reunir con el director para discutir el guion, pero podría tratarse de Brett Ratner quien estuvo involucrado en las tres anteriores. Por otro lado, dejó en incertidumbre si Chris Tucker seguirá siendo su compañero en “Una pareja explosiva 4”.

La carrera de Jackie Chan

Director, actor, productor, acróbata, maestro de artes marciales, escritor e incluso músico son algunas de las palabras que describen a Jackie Chan, nacido en Hong Kong en 1954, quien paradójicamente asegura no saber hacer "otra cosa más que películas".

Sus primeras incursiones cinematográficas fueron pequeñas y sus papeles protagonistas, al principio, poco exitosos. Esta situación era algo que lo preocupaba pues "hacer una película poco taquillera significaba que no habría oportunidad de hacer otra", apunta.

"Hubo un periodo de mi vida en el que me sentía perdido y no sabía qué dirección tomar. Finalmente me puse una meta y decidí ser un coreógrafo de acción, desde ese momento no me volví a estancar y paso a paso me fui convirtiendo en lo que soy hoy", asegura.

Jackie Chan fue construyendo su propia personalidad y adquiriendo el reconocimiento del público -sus fanáticos lo llama el rey del Kung Fu- al equilibrar la comicidad en sus películas con la seriedad de sus complejas coreografías.

"Cuando las películas que hacía comenzaron a ser más exitosas empecé a elegir mis papeles cuidadosamente, también comencé a producir y dirigir a la vez y al fin pude hacer las cosas que yo quería. Aún ahora hay muchas cosas que me gustaría probar", afirma el acróbata.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.