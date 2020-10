Jennifer López y Armie Hammer serán la pareja protagonista de "Shotgun Wedding" | Fuente: Instagram

Jennifer López y Armie Hammer serán la pareja protagonista de "Shotgun Wedding", una comedia romántica y de acción que dirigirá Jason Moore ("Pitch Perfect", 2012).



Esta película de Lionsgate contará entre sus productores con Jennifer López y también con otra estrella de máximo nivel en Hollywood como Ryan Reynolds.



"Shotgun Wedding" relatará la historia de Darcy y Tom, una pareja que afronta su inminente boda con muchas dudas y con sus respectivas familias ayudando muy poco a relajar la situación.



Para complicar aún más las cosas, la boda deja de ser una fiesta cuando todos los invitados sufren un intento de secuestro.



"El irresistible magnetismo de Jennifer y Armie, tanto separados como juntos, les hace la pareja perfecta para esta comedia de acción", aseguró hoy en un comunicado Erin Westerman, que es la presidenta de producción de Lionsgate.



"Ambos son actores increíblemente divertidos que también cumplen en la acción, pero lo que diferencia a esta película es la manera en la que su contagiosa química domina la pantalla. No puedes quitar los ojos de ellos", añadió.



Mark Hammer y Liz Meriwether firmarán el guion de esta cinta.



Tras arrasar entre la crítica y el público con "Hustlers" (2019) y deslumbrar al mundo junto a Shakira en el espectáculo de la Super Bowl de la NFL del pasado febrero, López estrenará en 2021 en San Valentín la comedia romántica "Marry Me" junto a Maluma y Owen Wilson.



En el futuro, la estrella hispana también tiene previsto meterse en la piel de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en la película "The Godmother".



Por su parte, Hammer, que brilló junto a Timothée Chalamet en "Call Me by Your Name" (2017), acaba de presentar en Netflix y junto a Lily James una nueva versión de "Rebecca", la novela de Daphne du Maurier que ya había sido adaptada en 1940 en la clásica cinta homónima de Alfred Hitchcock.

(Con información de Efe)

