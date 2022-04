Mark Wahlberg protagonizará la cinta "El milagro del padre Stu". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Scott Eisen

Mark Wahlberg es conocido por su impresionante rutina física y sus roles de acción; sin embargo, para su más reciente proyecto emprendió una transformación física y una búsqueda personal.

"Es un rol inusual", comentó el actor de 50 años quien tuvo que cambiar las pesas por comida para protagonizar "El milagro del padre Stu".

"Es también una opción obvia si me conoces a mí y mi jornada personal. Si sabes lo que trato de hacer a medida que envejezco y trato de encontrar cosas con más sentido y propósito", dijo en entrevista con AFP.

"El milagro del padre Stu" sigue la vida del padre Stuart Long, un aspirante a boxeador profesional que vivió varias transformaciones personales en su vida. Long colgó los guantes después de una herida y se mudó a Hollywood para perseguir una carrera como actor.

En la cinta, mientras Long busca su oportunidad trabaja en un supermercado para pagar las cuentas, y es allí donde conoce a Carmen (interpretada por la mexicana-estadounidense Teresa Ruiz), cuyo corazón intenta ganar yendo a su iglesia.

Pero Long encuentra otro tipo de amor, uno movido por la fe en Dios y decide volverse sacerdote a pesar del escepticismo de sus padres, interpretados por la nominada al Oscar Jacki Weaver y Mel Gibson.

La dieta de Mark Wahlberg

El personaje de Mark Wahlberg da otro vuelco, al ser diagnosticado con una enfermedad degenerativa que mina su cuerpo. Es entonces que el actor tuvo que abrazar una dieta alta en proteínas, carbohidratos y sodio para interpretar la última fase de Long.

"Enormes bistecs, papas horneadas, una docena de huevos cada mañana, una docena de pedazos de tocineta, dos boles de arroz, un vaso de aceite de oliva", recontó el actor.

"Mucha proteína durante las dos primeras semanas. Las dos siguientes semanas comí mucho almidón, y las últimas dos semanas, mucho sodio para conseguir el efecto hinchado. No fue nada divertido".

Mark Wahlberg, que también produjo la película, sostuvo que el desafío también fue personal.

"Siempre sentí que había una razón. (...) Esto es para el bien mayor de Dios y por lo tanto, para hacer esto, abracé la oportunidad de utilizar mis talentos y dones para este propósito", comentó.

El intérprete es tan asociado a los papeles de acción que incluso impresionó a parte del elenco.

"Yo pensaba que él era una especie de rufián, porque siempre ha interpretado ese tipo de roles", dijo Jacki Weaver sobre el actor que protagonizó recientemente "Uncharted: fuera del mapa", junto a Tom Holland. "Pero es una persona maravillosa", agregó.

Familia y religión

La película será lanzada en Estados Unidos antes de la Semana Santa. Además de su temática religiosa, "El milagro del padre Stu" también habla sobre la familia y la bondad.

Para Teresa Ruiz, conocida por interpretar a Isabella Bautista en "Narcos: México", era importante desarrollar esto en su personaje.

Carmen "es muy amable y muy generosa, y tiene muy enraizada la fe", dijo Ruiz en la conversación con AFP.

"Es algo que yo he visto en mi comunidad. Es algo que he visto en mi madre, así que disfruté poder interpretar esto para una audiencia global".

La actriz de 33 años también destacó la oportunidad de trabajar con un elenco de otra generación, que incluye además de Weaver y Gibson, a Malcolm McDowell ("La naranja mecánica").

"Mi tráiler estaba al lado del de Mel [Gibson]. A veces lo escuchaba preparándose. Eso es muy importante para mí que soy una actriz joven, ver como los actores con más experiencia trabajan".

