Benedict Cumberbatch volverá a dar vida a Doctor Strange en "pider-Man: No Way Home". | Fuente: Sony Pictures

¿Brillante y arriesgada? Así describió Benedict Cumberbatch a la próxima película “Spider-Man: No Way Home”, donde volverá a interpretar a Doctor Strange. Desde el lanzamiento del tráiler oficial, las opiniones sobre la tercera entrega con Tom Holland no han parado de llegar, pero solo el recordado intérprete de Sherlock puede ofrecer una con certeza.

El actor británico conversó con el podcast “Variety Awards Circut Podcast”, de la revista Variety, acerca de lo que se verá en la nueva cinta de Marvel y, aunque evitó dar demasiados detalles, se mostró muy emocionado de enseñarla al mundo. ¿Las expectativas crecen aun más? Sus declaraciones apuntan a que sí.

“‘Spider-Man: No Way Home’ va a ser muy, pero muy divertida. Van a haber muchos debates sobre ella. Estoy seguro, pero es un concepto brillante y arriesgado. Tiene una gran ambición. No la he visto, pero tengo que decir que todo parece indicar que lo ha logrado”, reveló Benedict Cumberbatch.

La estrella Benedict Cumberbatch admite que, incluso, estando en el rol de Doctor Strange la historia de lo llevó a hacerse una pregunta: “¿Cómo diablos va a funcionar esto?”. Como se recuerda, el filme explorará por primera vez el Multiverso, razón por la que villanos de franquicias pasadas (Alfred Molina y Jamie Foxx) regresarán a sus papeles.

“También estoy emocionado por la oportunidad en general de que ellos exploren esas ideas. Así que sí, yo estoy realmente interesado en ver cómo sale. Pero estoy seguro de que va a ser un éxito”, agregó sobre “Spider-Man: No Way Home”, tercera parte de la franquicia protagonizada por Tom Holland.

¿De qué tratará 'Spider-Man: No Way Home'?

Vemos el regreso del buen vecino Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un Multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.

“Spider-Man: No Way Home” estrenará el 17 de diciembre en cines.

Mira aquí el tráiler de 'Spider-Man: No Way Home':

