Tras el final de "Hawkeye", que trajo consigo a Kate Bishop como una nueva integrante del Universo Cinematográfico de Marvel, uno de los siguientes proyectos que se verán en la fase 4 del UCM será la aparición de los Young Avengers, un equipo conformado por los sidekick (acompañantes de los héroes principales) y jóvenes héroes que han ido naciendo en el transcurrir de la historia del universo Marvel.

Pero, hasta el momento, ¿quiénes son los personajes confirmados en el UCM que darán vida a este nuevo grupo de héroes juveniles? Aquí un recuento.

Young Avengers en el UCM

Kate Bishop

La penúltima de esta lista, Kate Bishop, es la más reciente adquisición del UCM, quién se presentó como una carismática y aguerrida arquera que admira desde niña a Clint Barton (Hawkeye). Por azares del destino Clint y Kate se reunieron a vísperas de navidad para eliminar una amenaza en New York que vinculaba a la familia de Bishop y el pasado de Clint como Ronin. Lo último que se supo de ella fue su cercanía a Yelena Belova (la próxima Black Widow) y su alianza con Hawkeye.





Wiccan y Speed

Los hijos de Wanda Maximoff y Vision, Tommy y Billy, debutaron en "WandaVision". Los poderes de estos dos personajes fueron creciendo de gran manera conforme iba avanzando cada capítulo. Billy obtiene habilidades mágicas y Tomy, al igual que su tío Pietro Maximoff (QuickSilver), súper velocidad. En la actualidad, no se sabe el paradero de ellos, ya que Wanda deshizo el hechizo con el que formó a los niños y encerró a todo el pueblo de WestView. Sin embargo, esto no será por mucho tiempo, pues Scarlet Witch estaría planeando el recuperarlos cueste lo que cueste. Esto y más se verá en la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Kid Loki

La variante de Loki que vimos en la serie del mismo nombre, inmediatamente causó furor en las redes sociales, ya que el pequeño príncipe logró una hazaña que ninguno de los otros Lokis pudo: eliminar a su hermano y enemigo Thor Odinson. Por esta razón, las otras variantes guardaban respeto al pequeño 'Dios de las mentiras'. Aún no sabemos qué planes tendrá Kid Loki, pero es muy seguro que se unirá a los Young Avengers, al igual que su homónimo en los cómics.

América Chávez

La próxima superheroína que veremos en "Doctor Strange in The Multiverse of Madness", ella tiene la habilidad de abrir portales interdimensionales, se podría tomar como un ser nexus; es decir, tiene algunas de las capacidades de Wanda Maximoff. América Chávez será una pieza clave en la secuela de Doctor Strange para poder lograr evitar el caos multiversal.

Por ahora, los Young Avengers cuentan con gran parte del equipo.

Stature

La hija de Ant-man se mostró en "Avengers: Endgame" ya en una edad adulta. Cassie Lang tendría el camino para ser Stature al contar con más edad, además del amor que le tiene a su padre Scott.

Iron Lad

El personaje de Iron Lad o Nathaniel Richards tiene un origen algo difícil de entender. Pero para los fanáticos del UCM y de los cómics, lo reconocerán como la versión joven de Kang El Conquistador. Un viajero del tiempo que busca evitar convertirse en el villano Kang y así disuadir su cruel destino. Es muy probable que esta variante de Inmortus aparezca en alguna de las producciones de Marvel Studios en la fase 4 del UCM.





Patriot

La primera aparición de Eli Bradley fue en "The Falcon and The Winter Soldier" como nieto de Isahia Bradley, conocido también como el primer Capitán América afroamericano. Eli es un joven duro y de difícil carácter; sin embargo, tras conocer a Sam Wilson, y saber que un afroamericano tomaría la posta de Capitán América, respaldó a The Falcon en su camino para convertirse en el estandarte de América.

