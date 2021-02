El rodaje de "Spider-Man 3" se lleva a cabo entre rumores de la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield. | Fuente: Sony

Tom Holland está promocionando “Spider-Man 3” mientras se lleva a cabo el rodaje en Atlanta, Estados Unidos. Si bien no se conocen detalles sobre la trama, lo que más ha llamado la atención desde finales del 2020 son los esperados cameos: Tobey Maguire y Andrew Garfield protagonizan estos fuertes rumores.

El Spiderverso se introdujo en el cine por “Spider-Man: Un nuevo universo”, la aclamada cinta animada que se llevó el Oscar en el 2018. Sin embargo, jamás se ha visto una reunión de ese tipo en las historias de acción real para la pantalla grande y no ha sido una prioridad para Marvel Studios o Sony.

Puede que la tercera entrega de “Spider-Man” vaya a cambiar los planes iniciales para el arácnido más famoso de los cómics. Con Alfred Molina y Jamie Foxx de vuelta en sus respectivos papeles como Dr. Octopus y Electro, existe una creciente posibilidad de que los intérpretes de Peter Parker.

Por primera vez, en una entrevista con Variety, Tom Holland se refirió al elenco de las pasadas películas de la franquicia cinematográfica de Sony. “Nunca conocí a Kirsten Dunst. Conocí a Andrew una vez, lo conocí en los BAFTA, y fue genial. Tuvimos una buena charla (…) Es muy positivo y agradable”, reveló sobre los actores que podrían tener un cameo.

Sobre el icónico primer gran Spidey también tenía algo que decir: “Me encontré con Tobey varias veces en diferentes fiestas en Los Ángeles, y también fue muy agradable. Parecen ser gente amable, realmente agradable. Y espero que disfruten de nuestra película, espero que disfruten de mi Spider-Man”.

¿TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD EN “SPIDER-MAN 3”?

Tom Holland también fue consultado sobre las especulaciones en torno a la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en “Spider-Man 3”. Al respecto, la estrella de 24 años tomó la misma postura que sus compañeros de reparto al recibir esta pregunta que pone en alerta a los fanáticos de Marvel.

“Eso me supera, no lo sé. Si es así, no me lo han dicho todavía”, admitió Holland sobre los rumores de los cameos de ambos actores en la próxima entrega que procurará centrarse más en el superhéroe que en su conexión con el UCM. “Suena a algo que Marvel haría. Vería esa película”.

