"Morbius" volvió a la cartelera de Estados Unidos, gracias a un meme

Hace poco más de dos meses, se estrenó "Morbius", película de Sony basada en personajes de Marvel Cómics, con Jared Leto en el rol protagónico. Por increíble que parezca, la cinta, que si bien no pasó desapercibida, tampoco fue un éxito de taquilla, ha vuelto a la cartelera en los Estados Unidos, y todo por un meme.

A través de las redes sociales, la frase “It’s morbin’ time”, tomada del clásico lema de los Power Rangers “It’s morphing time” (es hora de transformarse), fue ganando popularidad, por parte de personas que, en todo no broma, demandan una continuación de la película. Incluso, el Twitch se hicieron transmisiones usando la frase como gancho.

La reacción de Sony y Jared Leto

La ola fue creciendo, y ahora Sony piensa subirse a ella con el reestreno de “Morbius” en cerca de 1000 cines a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

Hast su protagonista, Jared Leto, subió un video a su cuenta de Instagram, donde finge estar leyendo un guion. Cuando su acompañante se le acerca y le pregunta qué hace, este trata de esconder las hojas, que al quedar al descubierto dejan ver el título “Morbius 2: It’s morbin’ time”.

“Morbius” constó cerca de 83 millones de dólares, y en la taquilla global sumó 163 millones de dólares.

Sobre "Morbius"

En "Morbius", el profesor Michael Morbius (Jared Leto), un prodigio de la medicina, busca crear un tipo de sangre sintética que ayude a tratar enfermedades de la sangre, como la que él mismo padece. Su búsqueda lo lleva a realizar experimentos con murciélagos y cuando cree tener una solución a su dolencia, prueba su hallazgo en su propio cuerpo.

Esto lo convierte en una especie de vampiro que siempre está sediento de sangre. Incluso se le culpa de la muerte de toda una tripulación. Sin embargo, todo parece indicar que él no es el culpable.

"Morbius" forma parte de las películas de Sony basadas en personajes de Marvel provenientes del mundo de Spider-Man. En ese sentido, es parte del universo de Venom y de las próximas películas que el estudio tiene planeadas, como "Kraven, el cazador" o "Madame Web".

La película fue dirigida por Daniel Espinoza, y junto a Jared Leto, actúan Matt Smith en el rol de Milo, el hermano de Morbius, y Adria Arjona como Martine Bancroft, científica y pareja del protagonista. También hace una fugaz aparición Michael Keaton, como Adrian Toomes, nada menos que el Buitre de "Spider-Man: Homecoming".









