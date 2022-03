9 películas que los fanáticos deben ver antes de "Morbius" | Fuente: @morbiusMovie / sonypictures.com /marvel.com

“Morbius” se vendrá estrenando en diversos cines a nivel internacional, por lo que muchos fanáticos tienen altas expectativas de lo que podrán presenciar en la cinta, pese a las malas críticas u opiniones diversas que se han presentado en los últimos días a través de distintos medios. Sobre todo, porque la cinta de Daniel Espinosa, abre la posibilidad del cruce multiversal entre el UCM y el Universo de Villanos, donde pertenece “Venom” y “Morbius”.

Si bien, aún no está del todo claro como buscarán unirlos, se han visto guiños de otros universos y cintas pertenecientes a otras sagas, tal es el caso de la trilogía de “Spider-man” de Sam Raimi, “Spider-man: Homecoming” a través de Vulture y “The Amazing Spider-man” mediante las referencias a Rhino y Black Cat. Por lo que es necesario que todo fanático del universo de villanos, deba ver algunas cintas para lograr entender distintos guiños que se presentarán en la cinta del vampiro viviente “Morbius”. Aquí una lista de 9 películas.





Previamente a “Morbius”

La trilogía de Spider-Man - Sam Raimi

Las primeras cintas del trepamuro, antes del UCM. En esta primera trilogía protagonizada por Tobey Maguire, otorgan a un Peter Parker con grandes conflictos emocionales, amorosos y amicales al ponerse el manto de Spider-man. Además de tener a icónicos villanos como Duende Verde (Norman Osborn), Doctor Octopus y Sand-man, los cuales también se vinculan a “Spider-man: No way home”.



“Spider-Man: Homecoming”

La primera cinta del trepamuros de Sony en colaboración con Marvel Studios. Peter Parker es traído al UCM para formar parte de los Vengadores. El joven estudiante tiene una historia casi cercana a la de sus predecesores, pero en esta ocasión dependerá mucho de la aprobación de Tony Stark e incluso de su tecnología. Sin embargo, algo relevante que tendrá que ver mucho en el futuro del universo de villanos de Sony, es debido a su villano principal, Adrian Toomes o Vulture, quién es derrotado por el Hombre Araña y enviado a prisión, peor en el caos multiversal, al parecer llegará al universo de Morbius, donde quizá se logre ver un nuevo equipo de villanos.



“Spider-Man: Far From Home”

La secuela del trepamuros de Sony en colaboración con Disney y Marvel Studios. Protagonizada por Tom Holland, esta cinta ocurre después de los eventos de “Avengers: Endgame”, además, da la puerta a un guiño del multiverso mediante el villano de turno, Mysterio. Las consecuencias del enfrentamiento entre Spider-man y el ilusorio villano, causa graves problemas como la revelación de la identidad de Peter Parker, la cual dio pie a los eventos de la tercera parte de la saga.

“Spider-Man: No Way Home”

La tercera cinta protagónica de Tom Holland como el trepamuros, en donde el joven Peter Parker buscará a Doctor Strange para mantener su privacidad e identidad secreta a través de un hechizo de olvido, sin embargo, este salió mal provocando un alboroto multiversal, trayendo al UCM al Doctor Octopus, Sandman y Norman Osborn de la trilogía de “Spider-man” de Sam Raimi, y Electro junto a Lagarto de las películas de “The Amazing Spider-man”, por si fuese poco, en esta locura de multiversos, casí en la parte final de la cinta, también traen a los anteriores Peter Parker, protagonizados por Tobey Maguire y Andrew Garfield respectivamente. Esta película además tiene un vínculo con “Venom: Carnage Liberado”. Por lo que es sustancial para poder ver la cinta de “Morbius”.

“Venom”

La cinta protagonizada por Tom Hardy, quien da vida a Eddie Brock, dio pie al universo de villanos de Sony Pictures Entertainment, por lo que tiene un vínculo más que fijo con “Morbius”. Esta película da origen al vínculo del simbionte y Eddie, quienes distan totalmente a su versión de los cómics, ya que en esta ocasión tuvo un inicio como antihéroe.









“Venom: Let There Be Carnage”

Tras el éxito de la primera parte, Sony no hizo esperar mucho tiempo y decidió traer a la gran pantalla “Venom: Let There Be Carnage”. En esta secuela, Venom y Eddie se enfrentan a Carnage, un simbionte que tuvo origen tras la mordedura del condenado a muerte, Cletus Kasady, a la mano de Brock. Las escenas post crédito de esta cinta son relevantes para el vínculo entre multiversos, ya que Venom revela estar al tanto de la existencia de Spider-Man, además de trasladarse momentáneamente al universo de UCM.

Trilogía de Blade

El cazador de vampiros, si bien, no pertenecer al UCM, ha sido uno de los némesis más recurrentes de Morbius. Por lo cual, si los fanáticos desean saber algo del origen del odio de Blade por los vampiros, esta trilogía es importante.

