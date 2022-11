Namor McKenzie, es un personaje ficticio que aparece en las publicaciones de Marvel Comics y es protagonizado por Tenoch Huerta. | Fuente: Empire

Uno de los personajes más queridos de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ es Namor. Este personaje posee una habilidad bajo el agua, así como la capacidad de volar. Sin embargo, no es hasta esta cinta donde tuvo más protagonismo y se vio la notable actuación del actor mexicano Tenoch Huerta.

Sin embargo, hay un detalle que ha decepcionado a los fanáticos de Marvel y es que es probable que no lo volvamos a ver en el cine, al menos no en una película propia. La razón es que, antes de que Disney y Marvel hicieran películas basadas en los personajes de los cómics, aún no tenían control de la propiedad intelectual de estos personajes.

Antes de que hicieran una propia película de Iron Man, la compañía solía vender los derechos de algunos personajes en particular a otros estudios. Por ejemplo, X-Men forma parte de Fox, Spider-Man de Sony y así. De la misma manera, Namor es propiedad de Universal Studios por lo que es difícil que Marvel haga una historia solo sobre él.

Al respecto, el productor de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, Nate Moore, dijo: “[Al tomar prestado el personaje de Namor] no hay muchas cosas que no podamos hacer en cuanto a la perspectiva del personaje, lo cual es bueno porque de esta manera podemos inspirarnos en la fuente original del material, pero también realizar cambios que realmente lo vinculen en un mundo que no se alcanzó en las publicaciones”.

De hecho, de acuerdo con el mismo Moore, el trabajo del director y coescritor Ryan Coogler en Wakanda Forever es notorio por la manera en que logró tomar en cuenta las fuentes originales de Namor y reconfigurarlas sin meterse en problemas por las formalidades legales:

“He leído todos los comics sobre Namor y me encantan, pero el mundo de Atlantis se ha descrito poco. Por lo mismo, Ryan, un director muy orientado por los detalles, quiso anclarlo a algo que se sintiera tan tangible y real como esperamos que Wakanda sea para la audiencia. Además, me parece que no había nada en el sentido de los negocios que nos impidiera hacerlo así, lo cual es genial”, agregó.

Tenoch Huerta y su mentira piadosa para obtener el papel de Namor

El actor mexicano Tenoch Huerta forma parte de la segunda parte de 'Black Panther' que integra el Universo Cinematográfico de Marvel. Dirigida por Ryan Coogler, es la secuela de la cinta exitosa que llevó a la fama a Chadwick Boseman.

Sin embargo, el primer adelanto de esta entrega se vio a Huerta como Namor y fue el mismo director quien le ofreció el papel a través de una videollamada, así lo contó en la Comic-Con de San Diego.

"Ya en la llamada empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia y lo que iba a ocurrir con Wakanda. De repente, en medio de la conversación, el Zoom se quedó bloqueado y cuando regresé me dijo: 'Entonces, ¿cómo lo ves?'", dijo. “Le contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué me estaba ofreciendo porque no lo había entendido”, agregó.

El equipo le preguntó a Tenoch Huerta si sabía nadar y el actor mexicano aseguró que nunca se había ahogado. Esta actividad era primordial porque Namor es un príncipe de la Atlántida en 'Black Panther 2'.

“Claro que no dije nada entonces, porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo”, contó entre risas.

La verdad es que Tenoch Huerta no sabía nadar y tuvo que tomar clases de natación porque la producción de Marvel se enteró. Por su dedicación, le dieron el papel.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.