En "El aro", Naomi Watts compartió roles con los actores Martin Henderson y Brian Cox. | Fuente: DreamWorks

"Siete días, morirás en siete días", le decía al otro lado del hilo telefónico una voz a Rachel Keller, la periodista que Naomi Watts interpretó en la película de terror 'The Ring' ('El aro'). Ese papel, que apareció en su carrera después de protagonizar la aclamada 'Mulholland Drive', cumplió dos décadas este jueves y la actriz británica lo recordó a través de redes sociales.



Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de 54 años compartió con sus más de un millón de seguidores un videoclip con algunas escenas terroríficas extraídas de la película, que fue un 'remake' de un filme japonés titulado 'Ringu', basado a su vez en la novela de título homónimo del escritor nipón Kōji Suzuki.

En la leyenda de su publicación, Naomi Wartts escribió: "¡¿Quién diría que una cinta de video asustaría a todos?! ¿A dónde fueron esos 20 años?". La caja de comentarios no tardó en llenarse con mensajes de amistades y fanáticos, quienes destacaron el rol de la actriz en aquella ficción. Su personaje, en medio de una investigación, vive situaciones irreales tras ver un video maldito.



'El aro' también estuvo protagonizada por los actores Martin Henderson y Brian Cox. De hecho, en el 2005 salió una secuela en la que Naomi Watts volvió a dar vida a la reportera Keller, aunque esta vez compartió papeles con Elizabeth Perkins, Simon Baker y Sissy Spacek.





Naomi Watts dudó de protagonizar 'El aro'

Participar en 'El aro' no era una idea que atraía demasiado a Naomi Watts. Al menos al principio. Según dijo en una entrevista con la revista People, le costó mucho decir que sí hasta que su agente la convenció de ingresar al reparto. "Dije: 'No creo que pueda. Simplemente no estoy segura. Simplemente no lo sé (...) Luego levantó la voz y dijo: 'Solo di que sí. Te lo digo, confía en mí en esto''", recordó que le dijo por aquella época.

A la presión de su agente se sumó una charla que tuvo con el director Gore Verbinski, quien influyó en la decisión que finalmente tomaría. "Me dejó boquiabierta en la reunión", señaló la actriz. Y añadió que pasado el tiempo, y visto los resultados, se siente contenta de haber formado parte de ese proyecto. "¡Resultó genial! ¿Quién lo diría?".

Actualmente, Naomi Watts continúa trabajando en producciones de terror. Tiene el papel protagónico en la cinta 'Goodnight Mommy', producida por Amazon Prime Video, y también aparece en la serie de Netflix, 'The Watcher', donde lidia con amenazas, vecinos extraños y cartas funestas.

¿Qué le seduce a Watts del género? "Hay muchas cosas que vienen bajo el paraguas del miedo en términos de expresión, y tantas emociones diferentes con las que jugar", señaló para el medio InStyle. "Fui a una proyección de Goodnight Mommy, y ver cómo la gente reacciona colectivamente gritando, agarrándose y luego riéndose hace que sea divertido", añadió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.