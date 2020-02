Oscar 2020: Renée Zellweger ganó como Mejor Actriz y venció a Scarlett Johansson

Renée Zellweger ganó el Oscar a Mejor Actriz. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KEVIN WINTER

Renée Zellweger ganó la estatuilla a Mejor Actriz en los Oscar 2020 por su increíble rol protagónico en "Judy", cinta donde da vida a la famosa intérprete Judy Garland.



La reconocida intérprete venció en la categoría a Mejor Actriz a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women") y Chalirze Theron ("Bombshell").

Zellweger ha hablado públicamente del parón que tuvo que dar a su carrera cuando se encontraba en lo más alto, por "las malas decisiones" que el estilo de vida frenético le llevó a tomar, aunque su regreso este año ha sido una elección de las buenas, debido a que ganó una estatuilla.



LA FAVORITA

Con aclamo universal fue recibida la actuación de Zellweger en la piel de Judy Garland, la actriz que pasó a la historia como Dorothy Gale en "The Wizard of Oz" en 1939. El papel no era fácil, pues Garland fue reconocida por su versatilidad y ganó nominaciones a los Oscar (cine), Tony (teatro) y Grammy (música).

Pero Zellweger, que aún muchos recuerdan como la peculiar y caótica Bridget Jones, pasó la prueba con nota y ahora cosecha premios allá por donde pisa. Suyos ya son un Globo de Oro, un BAFTA y el premio del Sindicato de Actores, por lo que la brújula de los Oscar apunta hacia ella en todas las direcciones.



De esta manera, y con la posibilidad de sumar una segunda estatuilla dorada a la que ya ganó en 2004 por "Cold Mountain", la actriz ha dejado con pocas posibilidades a sus compañeras, del mismo modo que Joaquin Phoenix hizo en el apartado masculino.