La cinta peruana “Manco Cápac”, dirigida por Henry Vallejo, no alcanzó ubicarse en la shortlist de las 15 películas que buscan una nominación a Mejor Película Internacional en los Oscar 2022. | Fuente: Manco Cápac

En camino a los Oscar 2022, este martes 21 de diciembre la Academia dio a conocer las 15 cintas que conforman la shortlist de las películas que buscan una nominación a Mejor Película Internacional en la gala que se desarrollará el próximo año. La cinta peruana “Manco Cápac”, dirigida por Henry Vallejo, se quedó en la carrera por formar parte de las 15 cintas que aún podrían ocupar un puesto como nominadas en esta importante categoría.

“El buen jefe” o “Plaza Catedral” son algunas de las películas que forman parte de esta lista, representando a España y Panamá, respectivamente.

Conoce aquí la lista de las cintas que aún continúan en competencia por una nominación:

“Great Freedom” (Austria)

“Playground” (Bélgica)

“Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan)

“Flee” (Dinamarca)

“Compartment No. 6” (Finlandia)

“I’m Your Man” (Alemania)

“Lamb” (Islandia)

“A Hero” (Iran)

“The Hand of God” (Italia)

“Drive My Car” (Japón)

“Hive” (Kosovo)

“Prayers for the Stolen” (México)

“The Worst Person in the World” (Noruega)

“Plaza Catedral” (Panamá)

“The Good Boss” (España)

¿DE QUÉ TRATA "MANCO CÁPAC"?

"Manco Cápac" narra la historia de Elisbán (Jesús Luque), un joven que no se rinde fácilmente, esquiva la agresión y no se queja ni lamenta de quienes casualmente lo subestiman. Se maneja con dignidad y sus pequeños trabajos son solo trampolines para impulsar su verdadero potencial.

Se trata de una película que prescinde de todo sensacionalismo en su temática y busca rendir homenaje a los incas con una historia actual. De corte minimalista, su trama refleja la hostilidad de la ciudad a través de personajes que hacen tambalear al protagonista.

EL VIAJE DE "MANCO CÁPAC"

Más de diez años le tomó al director la realización de "Manco Cápac", desde un largo proceso de concepción de guion, conseguir los medios para financiar la película (que incluyó la venta de una propiedad en Cusco) y se prolongó hasta encontrar al actor Jesús Luque que interpreta a Elisbán.

La propuesta visual está planteada con planos secuencia en casi todas sus escenas, los cuales buscan acompañar al protagonista, moviendo la cámara siempre con un propósito: seguir el recorrido constante que realiza el protagonista.

"Manco Cápac" prescinde de la música incidental y recopila la que rodea al protagonista, con lo cual crea una atmósfera inmersiva que se aprovecha del color, la multitud y la soledad. Cabe anotar que el rodaje se hizo íntegramente en la ciudad de Puno y alrededores.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home





Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).