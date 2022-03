Oscar 2022 | Fuente: AFP

La Academia de Hollywood premió a los ganadores de las ocho categorías de los Oscar 2022 en una ceremonia que se llevó a cabo antes de la gala televisada. Una decisión controversial que no ha sido bien recibida por gran parte de los grandes personajes de la industria.

La Academia realizó este cambio en un intento de revitalizar la ceremonia, sin embargo también redujo la presencia hispana en el evento. La edición del año pasado registró los índices de audiencia más bajos de su historia con poco más de 10 millones de espectadores.

Las categorías que se quedaron fuera de la ceremonia de entrega en directo son: mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

LOS GANADORES

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

The Windshield Wiper" (Ganador)

Bestia

Affairs of the Art (Asuntos del arte)

Boxballet

Robin Robin

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball (Ganador)

Three Songs for Benazir

'When We Were Bullies

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN

Ala Kachuu - Take and Run'

The Dress

The Long Goodbye (Ganador)

On my mind

Please hold

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA



El rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye (Ganador)

La casa Gucci



MEJOR SONIDO



Belfast

Dune (Ganador)

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dune (Ganador)

Cruella

Cyrano

West Side Story

Nightmare Alley

MEJOR EDICIÓN



No mires arriba

Dune (Ganador)

El método Williams

El poder del perro

Tick, Tick... Boom!

MEJOR BANDA SONORA

No Mires Arriba

Dune (Ganador)

Encanto

Madres Paralelas

El poder del perro

LOS OSCAR VOLVIERON A LA "NORMALIDAD"

La edición 94 de los Oscar volvieron a la 'normalidad' tras los condicionantes de la pandemia. El Teatro Dolby, en pleno corazón del Paseo de la Fama, albergó unos premios marcados por el liderazgo de "The Power of the Dog", de Jane Campion, con doce nominaciones.

Dentro del auditorio, esperaron, como antes de la pandemia, más de 3.000 personas para conocer el veredicto de los casi 8.000 miembros de la Academia con derecho a voto.

Hasta 5.000 trabajadores se han esforzado en el último mes para garantizar que todo salga según lo previsto en esta edición donde la música jugará un rol fundamental.

Artistas como Beyoncé, Billie Eilish and Finneas, Reba McEntire o Sebastián Yatra, nominados por interpretar o componer las canciones de distintas producciones de este curso, mostraron su emoción por presentar su música a los asistentes del teatro Dolby.

