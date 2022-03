Regina Hall se hizo famosa por ser Brenda en la franquicia de 'Scary Movie' y ahora será una de las presentadoras de los Oscar 2022. | Fuente: Composición

Muchos recordarán a Regina Hall como Brenda en la famosa franquicia de 'Scary Movie'. Sin embargo, su carrera va mucho más allá de esta cinta ya que lleva alrededor de 20 años haciendo cine y televisión.

Hall no solo es actriz, también es periodista licenciada en la Universidad de Nueva York y esta vez, en los Oscar 2022, se convertirá en una oportunidad para demostrar sus dotes de comunicadora.

Los inicios de Regina Hall

A fines los 90 y empezando los 2000, Regina Hall inició en el mundo de la publicidad para luego dar el paso al cine. Su primer trabajo fue en la serie ‘Sombras de Nueva York’ y también en ‘Policías de Nueva York’.

Luego, destacó en los papeles cinematográficos de ‘El mejor amigo del novio’ y ‘Love y basketball’. Años más tarde, se robó el corazón de todos al interpretar a Brenda en “Scary Movie” donde apareció en las cuatro primeras entregas.

Muchos de los momentos que se vieron en las películas se convirtieron en memes y es probable que los recuerde en la ceremonia de los Oscar 2022 donde compartirá escenario con Amy Schumer y Wanda Sykes.

Por otro lado, su camino por cine y televisión la llevó a participar en ‘Un funeral de muerte’, ‘En qué piensan los hombres’ y ‘Personas, lugares y cosas’.

Regina Hall interpreta a Brenda Meeks en la famosa película de 'Scary Movie' (2000). | Fuente: Instagram

¿Sabías que Regina Hall quería ser monja?

Regina Hall siempre ha sido muy celosa en cuanto a sus relaciones personales. Había sido vinculada con el actor Hill Harper ('The Good Doctor') y Chadwick Boseman ('Pantera Negra') en el pasado, pero actualmente no se le conoce ninguna pareja, no ha estado casada y no tiene hijos.

Sin embargo, en su faceta íntima destaca que a los 40 años quiso intentar unirse a un convento, pero que fue rechazada por su edad.

"Quería hacerlo porque mis momentos más felices son cuando estoy en un lugar muy espiritual. Es como si el resto del mundo pasara a un segundo plano. Pensé que no podría estar triste nunca si estaba rezando, pero era demasiado vieja", explicó a Page Six hace un par de años.

Regina Hall en la actualidad

En la actualidad, Regina Hall se roba la atención en ‘Black-ish’, ‘Insecure’, ‘Black Monday’ y ‘Nueve perfectos extraños’.

A sus 51 años, la actriz brilla más que nunca tras su papel en “Master”, película de Amazon Prime Video, dirigida por Mariama Diallo. “Se siente genial y hacer esto, la forma en que Mariama escribió el guion y la forma en que lo dirigió, está tan arraigado y es tan real, pero es como cualquier mundo al que llegues en cualquier género, es realmente real”, dijo Hall en una entrevista.

Asimismo, resaltó que no se le debe quitar valor a su personaje en ‘Scary Movie’ porque también lo sintió real. “Tan loco como suena, Brenda era realmente real. No estabas jugando a la parodia, no estás jugando al horror. En cierto modo, entras en este mundo, entras en estos personajes, entras en estas relaciones”, agregó.

Regina Lee Hall es una actriz estadounidense, de ascendencia afroamericana y nativa americana. | Fuente: Twitter





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.