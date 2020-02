"Parasite": ¿Cuál es el significado del título de la cinta ganadora de los Oscar 2020? | Fuente: AFP

"Parasite" se convirtió en la gran ganadora de la noche de los Oscar 2020, convirtiéndose en la primera cinta de lengua no inglesa en llevarse el premio a Mejor Película, máximo galardón de la gala.

El éxito de "Parásitos" se debe a su historia crítica a la sociedad: el filme narra la historia de una familia pobre que se infiltra en un hogar rico, en una mirada casi universal al abismo de clase cada vez más amplio y se inspira en la vida de director.

Cuando era joven trabajó como maestro dando clases particulares a una familia adinerada en Corea del Sur. En varias entrevistas aseguró que se sintió un extraño dentro de esa familia, porque no era el mundo a donde pertenecía.

¿Por qué se titula así? Esto respondió su director.

"Debido a que la historia es sobre una familia pobre infiltrándose en un hogar de ricos, parece obvio que 'Parasite' se refiere a la familia pobre. Razón por la cual el equipo de márketing tenía sus dudas. Pero si miras del otro lado, puedes decir qe la familia rica también son parásitos. Ellos no pueden ni lavar los platos, no pueden conducir por sí mismos, así que se nutren del trabajo de la familia pobre. Ambos son parásitos", mencionó.

HISTÓRICO TRIUNFO

La cinta surcoreana "Parasite" se lleva la estatuilla como "Mejor película" en los Oscar 2020 superando a "Ford v Ferrari", "The Irishman" ("El irlandés"); "1917", "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio"), "Jojo Rabbit", "Little Women" ("Mujercitas"), "Once Upon A Time In... Hollywood"("Érase una vez... en Hollywood") y "Joker".

Kwak Sin Ae, la traductora del elenco, transmitió lo que dijeron los protagonistas: “Nunca imaginamos que esto sucedería, estamos muy felices. Expreso mi gratitud y respeto por todos los miembros de la Academia de tomar esta decisión”.